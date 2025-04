rodzaje promieniowania słonecznego

Słońce emituje trzy rodzaje promieniowania: ultrafioletowe, promieniowanie widzialne i podczerwień.

Promieniowanie ultrafioletowe jest aktywne biologicznie. Dzielimy je umownie na 3 pasma: UV-C (100-280nm), UV-B (280-320nm) i UV-A (320-400nm).

Zabójcze dla życia promieniowanie UV-C (stosowane do sterylizacji narzędzi chirurgicznych) jest na szczęście całkowicie pochłaniane przez górne warstwy atmosfery.



Bardzo aktywne biologicznie promieniowanie UV-B, powodujące szybko widoczny efekt oparzenia skóry, jest w znacznej części pochłaniane przez warstwę ozonową w stratosferze (tylko kilka procent dociera do powierzchni Ziemi).



Natomiast promieniowanie UV-A, w znikomym stopniu osłabiane przez atmosferę, wnika głębiej w skórę i wpływa na system immunologiczny.

Światło widzialne to część promieniowania, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia. Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380-780 nm (co najmniej).

Promieniowanie podczerwone (infrared radiation, IR) stanowią fale o długości 760 nm - 1 mm. Dzieli się je na 3 pasma: IR-A o długości 760–1400 nm, IR-B (1400–3000 nm) i IR-C (3000 nm–1 mm).

W jaki sposób promieniowanie słoneczne oddziałuje na skórę?

1. UVA przenika do skóry właściwej i powoduje:

fotostarzenie się skóry,

degradację włókien kolagenu i elastyny,

fotodermatozy i alergie posłoneczne,

zaburzenia pigmentacji (przebarwienia i plamy barwnikowe),

rozwój nowotworów skóry.

2. UVB dociera do zewnętrznej warstwy naskórka i odpowiada za

oparzenia,

rumień,

wytwarzanie melaniny (barwnika wywołującego opaleniznę).

3. INFRARED (IR) dociera do głębokich warstw skóry i odpowiada za:

miejscowe przegrzewanie skóry,

fotostarzenie się skóry,

powstawanie reakcji zapalnych,

degradację włókien kolagenu i elastyny,

promieniowanie to wzmacnia efekty działania promieniowania UVA i UVB.

Źródło: materiały zebrane i opracowane na podstawie wykładu prof. Dr hab. Joanny Narbutt oraz materiałów Instytutu Badawczo Rozwojowego marki Dermedic