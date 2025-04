Idealnie gładka skóra bez konieczności częstego golenia to marzenie wielu kobiet. Wyobrażasz sobie, że wstajesz rano i nie musisz depilować łydek ani kolan? Niesamowite! Tylko który rodzaj depilacji wybrać, by uzyskać długotrwały i zadowalający efekt? Przedstawiamy różne sposoby i oceniamy, który jest najlepszy!

Maszynka do golenia

To bezpieczna i szybka metoda. Potrzebujesz golarki, którą kupisz w każdym sklepie (nawet w kiosku). Do samej depilacji wystarczy woda, pianka lub zwykłe mydło (i maszynka oczywiście). Tylko czy jest to skuteczne? Przy zakupie golarki warto zwrócić uwagę na ilość ostrzy. Najlepiej, jeśli będzie miała ich minimum 3. Ważne, by posiadała też pasek nawilżający, który chroni przed podrażnieniami. Chociaż depilacja maszynką ma swoje plusy, to niestety efekt utrzymuje się tylko kilka dni, a czasem... zaledwie kilkanaście godzin.

Wosk

Depilację woskiem najlepiej przeprowadzić w salonie kosmetycznym. W domu możesz bardziej sobie zaszkodzić, niż pomóc. Jak wygląda ten rodzaj depilacji? Kosmetyczka nakłada rozgrzany wosk na tę partię ciała, którą chcesz ogolić, a następnie przykleja na nią specjalny materiał i odrywa go od powierzchni ciała. To właśnie wtedy następuje usunięcie niechcianych włosków. Depilacja woskiem jest skuteczna, a efekt utrzymuje się do 2 tygodni. Ma jednak też swoje minusy. To bardzo bolesny zabieg. .

Krem do depilacji

To kolejna prosta i szybka metoda, którą możesz wykorzystać w domowym zaciszu. Wystarczy krem, woda i trochę cierpliwości. Na czym polega? Nakładasz krem na tę partię ciała, z której chcesz usunąć włoski, odczekujesz chwilę i usuwasz go. Niestety, ta metoda wydaje się najmniej skuteczna i bezpieczna. Kremy do depilacji mogą być przyczyną alergii skórnych, a sam efekt utrzymuje się tylko kilka dni.

Depilator



To metoda, która daje jeden z najdłuższych efektów. Jak działa? Potrzebny jest ci tylko depilator - najlepiej taki, który posiada funkcję działania na sucho i mokro. Urządzenie dzięki pęsetom usuwa włoski wraz z cebulkami, a skóra pozostaje gładka nawet do 4 tygodni! Jest jednak też mały minus. Chodzi o ból - wiele kobiet odczuwa spory dyskomfort podczas golenia depilatorem.

Depilacja laserowa

To nowość, która w krótkim czasie zdobyła grono wiernych fanek. I nie ma się co dziwić. Na czym polega depilacja laserowa? Do niedawna można ją było przeprowadzić wyłącznie w salonie kosmetycznym. Dziś na szczęście śmiało zrobisz to sama w domu, a cały zabieg jest zupełnie bezbolesny (a nawet przyjemny). Jak to wygląda i które urządzenie do depilacji światłem wybrać? My przetestowałyśmy Philips Lumea Prestige i gwarantujemy - nie ma lepszego na rynku.

Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię Lumea (intensywne światło pulsacyjne), opartą na metodach stosowanych dotąd w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów, w rezultacie czego włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Po 3 pierwszych zabiegach możesz zauważyć już do 92% redukcji owłosienia! Ten prosty zabieg z Philips Lumea zapobiega odrastaniu włosków, zapewniając piękną i gładką skórę na długo. Nawet do 8 tygodni!

Czy depilacja światłem jest bezpieczna? Z doświadczenia wiemy, że tak. Nawet osoby z wrażliwą skórą nie odczuwają żadnego bólu, dyskomfortu, a ich skóra nie jest podrażniona. Wymienne nasadki (do ciała, bikini, twarzy i pach) idealnie dopasowują się do wybranych części ciała, zaś inteligentny czujnik SmartSkin rozpoznaje Twój kolor skóry i doradza właściwy poziom intensywności zabiegu.

Zabieg daje spektakularne efekty. Według nas jego największym plusem jest fakt, że depilację można przeprowadzić samemu w domu (np. oglądając film), a skóra tuż po zabiegu pozostaje gładka i niepodrażniona.

Fot. Materiały prasowe