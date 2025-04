Reklama

Starzenie się skóry jest zupełnie naturalne. Zaczyna się około 25. roku życia i jest procesem ciągłym, co za tym idzie, nie da się go zupełnie zatrzymać ani cofnąć. Zmarszczki świadczą o naszej dojrzałości, kobiecości i wszystkich życiowych lekcjach, których doświadczyłyśmy. Warto je zaakceptować. Z drugiej jednak strony każda z nas chce czuć się atrakcyjnie i młodo. To również naturalne. Jak zminimalizować efekty starzenia się skóry? Poznaj czynniki wpływające na wygląd cery oraz sposoby na skuteczne zadbanie o suchą i dojrzałą skórę.

Starzenie się skóry - przyczyny i objawy

Z wiekiem produkcja lipidów słabnie. Efekt? Cera staje się bardziej sucha i wrażliwa. Dermatolodzy wyróżniają dwa rodzaje starzenia się skóry. Endogenny i egzogenny.

Starzenie endogenne (wewnątrzpochodne) jest zależne od wieku, czynników genetycznych, rodzaju diety czy stresu, jakiego doświadczamy. Starzenie egzogenne obejmuje fotostarzenie, na który wpływ mają promienie UV czy światło emitowane z ekranów.



Objawy starzenia się skóry

Chociaż najczęściej na myśl przychodzą zmarszczki, to objawów cery dojrzałej jest znacznie więcej. Suchość, przebarwienia, utrata elastyczności i sprężystości, spowolnienie regeneracji i wiele innych symptomów świadczą o starzeniu się skóry.

Czy można spowolnić starzenie się skóry?

Zdecydowanie tak. Warto pamiętać o świadomej i naturalnej pielęgnacji, która pozwoli celebrować swój wiek, jednocześnie zachowując piękny wygląd. Na co warto zwrócić uwagę?

Nawilżenie - to podstawowy krok, niezależnie od wieku. Jeśli dopiero zauważyłaś pierwsze oznaki starzenia lub gdy twoja cera jest dojrzała, to w codziennej rutynie nie może zabraknąć odżywczych kosmetyków, które zapewnią optymalne nawilżenie.

Systematyczność - to klucz do sukcesu. Wiemy, że możesz nie mieć czasu na długotrwałe zabiegi pielęgnacyjne. To dlatego wybieraj sprawdzone kosmetyki z dobrym i naturalnym składem, tak by wieczorem i rano wystarczył ci jeden, maksymalnie dwa produkty do pielęgnacji (na przykład serum i krem).

Naturalne składniki - działają cuda, doskonale nawilżają, pięknie pachną i gwarantują spektakularny efekt.

Gdzie szukać produktów odpowiednich do pielęgnacji skóry starzejącej się i dojrzałej? Na szczęście przepis na to, jak ją pielęgnować, podsuwa sama natura. Marka Yves Rocher zainspirowana naturalnymi składnikami prezentuje nową linię kosmetyków Rich Crème. Produkty zawierają ekstrakt z płatków róży, które są tak samo delikatne jak dojrzała skóra. Naszym absolutnym faworytem jest cudownie pachnące, doskonale nawilżające i ujędrniające serum - Oleo-infusion różane serum w olejku. Produkt zachwyca naturalnym składem, szybkim wygładzeniem zmarszczek oraz uroczym szklanym flakonikiem z wygodną pipetą. Czym jeszcze się wyróżnia?

Oleo-infusion różane serum w olejku, w 100% pochodzenia roślinnego

fot.:Materiały prasowe

To bardzo intensywny produkt o dużej mocy. Dzięki wykorzystaniu olejku z tysiąca róż pięciokrotnie podnosi poziom odżywienia skóry, a dodatek 30 cennych olejków roślinnych poprawia kondycję skóry jeszcze 9 razy bardziej. Kompozycja błyskawicznie uelastycznia skórę, wygładza i wspomaga regenerację.

Jak stosować Oleo-infusion różane serum w olejku?

Za pomoca pipety wystarczy nanieść kilka kropel olejku na palece, a następnie wmasować eliksir w środkową część twarzy - brodę, nos i czoło. Okrężnymi ruchami rozprowadź produkt po całej skórze, a resztę olejku wklep palcami. Następnie użyj przeciwzmarszczkowy krem regenerujący na dzień lub przeciwzmarszczkowy krem regenerujący na noc.

Zalety Oleo-infusion różane serum w olejku

Już po kilku dniach stosowania zauważysz, że skóra odzyskuje komfort i jędrność. Dzień po dniu jest naprawiana, intensywnie odżywiana, zmarszczki zostają wygładzone, skóra jest rozświetlona.

Jak dbać o skórę dojrzałą - poznaj inne kosmetyki z linii Riche Crème

fot.: Materiały prasowe

Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący na dzień

To kosmetyk o bogatej konsystencji. Działa bardzo efektywnie, silnie nawilżając, regenerując i odmładzając. Efekt? Skóra jest bardziej elastyczna, a zmarszczki wygładzone.

Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący na noc

To prawdziwa perełka, która doskonale działa wtedy, gdy ty śpisz. Stosując krem każdego wieczora, skóra staje się bardziej elastyczna, odprężona a zmarszczki wygładzone.

Przeciwzmarszczkowy krem intensywnie regenerujący

To produkt zarówno dla osób z pierwszymi zmarszczkami, jak i tych, którzy mają dojrzałą cerę. Jeśli będziesz pamiętała o regularnym stosowaniu tego kosmetyku, to szybko zauważysz, że skóra staje się bardziej elastyczna, pełna blasku, odzyskuje odpowiedni poziom nawilżenia a zmarszczki zostają wygładzone. Krem łagodzi podrażnienia, niweluje przebarwienia i bruzdy.

Rozświetlająca emulsja przeciwzmarszczkowa na dzień

Potrzebujesz kosmetyku, który pozwoli ci zapomnieć o efektach starzenia się skóry, będzie pięknie pachniał, szybko się wchłaniał i naturalnie działał? Ta emulsja ma wszystkie wymienione cechy. Dzięki płynnej i delikatnej konsystencji emulsja szybko się wchłania i sprawia, że skóra staje się promienna, odzyskuje blask i jędrność. Sprawdzi się również pod makijaż.



Balsam do ust odżywiający i wygładzający

Usta spierzchnięte po zimie, a może po słonecznych wakacjach? Niezależnie od powodu, warto o nie odpowiednio zadbać (codziennie). Cenne okażą się olejki, które zapewnią regenerację i odmłodzenie.