KROK 1 – regeneracja

Po zimowych miesiącach krem do dłoni to dla mnie stanowczo za mało. Dlatego sięgam po kobiecą superbroń - skoncentrowane składniki odżywcze dostępne w postaci serum!

Kuracja intensywnie regenerująca

Moja skóra jest niestety nie tylko zniszczona, ale dość mocno podrażniona. Moje remedium – nowe regeneracyjne serum marki Cztery Pory Roku. Dzięki wysokiej koncentracji składników aktywnych już po pierwszym jego nałożeniu poczułam dużą różnicę! Zalety - ręce przestały być szorstkie, a skórki wokół paznokci są wygładzone. Nie muszę się już wstydzić podając komuś rękę ;)

Sukces kosmetyku oparty jest na jego składzie - ekstrakt z białej herbaty, 5% masła shea, olej słonecznikowy, a także silnie nawilżająca i łagodząca alantoina. Kosmetyk jest bardzo wygodny w zastosowaniu ze względu na innowacyjne opakowanie - specjalną tubę z pompką, która mieści się idealnie w mojej torebce.



Kuracja silnie nawilżająca

Dla lepszego efektu serum regenerujące stosuję na przemian z serum nawilżającym – świetnym dla skóry odwodnionej. Efekt czuję już po minucie od nałożenia serum. Taki rezultat robi wrażenie!:) Skuteczność i cudowny zapach kosmetyku to zasługa ekstraktu z mandarynki i zawartych w nim kwasów owocowych AHA, które działają nawilżająco, rozjaśniająco i wygładzająco na skórę i paznokcie. Z kolei 5% gliceryny nadaje skórze miękkość i gładkość, chroni ją przed wysuszeniem, a D-panhtenol intensywnie i długotrwale nawilża oraz łagodzi podrażnienia. Jak dla mnie strzał w 10.

KROK 2 – krem... podstawa pielęgnacji

Dobry krem do dłoni to absolutna podstawa! Jeśli nie mam go w torebce nie wychodzę z domu... Cztery Pory Roku proponują duży wybór wariantów kremu, każdy stworzony na bazie gliceryny. Wśród nich znajdziemy zarówno coś dla skóry wrażliwej, suchej jak i normalnej oraz wersje mini idealne by mieć je zawsze przy sobie.

Regenerujący krem do dłoni z kompleksem witamin i ekstraktem z neroli

Ja osobiście najchętniej sięgam po krem z zawartością olejku neroli, bo nie tylko cudownie pachnie ale świetnie odżywia skórę, a dodatkowo doskonale wpływa na kondycję naczyń krwionośnych. Zawarty w nim kompleks witamin A, E i F przyspiesza procesy odnowy skóry oraz zapewnia zmiękczający efekt. Dzięki temu po użyciu moje dłonie od razu są mniej czerwone i dużo gładsze. Dodatkowo krem dba o moje paznokcie regenerując ich płytki, odbudowując je i nawilżając. A zadbane i zdrowe paznokcie to idealny wstęp do udanego manicure.

KROK 3 – idealne skórki i paznokcie

Usuwamy skórki

Od kiedy sięgnę pamięcią mam problemy z nieestetycznymi skórkami...:( Dlatego podstawę pielęgnacji paznokci stanowi dla mnie ich usuwanie. Doskonale sprawdza się tu żel marki Cztery Pory Roku na bazie 10% gliceryny. Przekonała mnie do niego skuteczna formuła i unikalny aplikator w kształcie pisaka z pędzelkiem, który ułatwia nakładanie kosmetyku. Świetnie jest też jego ekspresowe działanie - już po upływie 60 sekund od nałożenia preparatu mogę usunąć skórki. Zawarte w żelu proteiny jedwabiu i ekstrakt z bawełny nawilżają, zmiękczają i wygładzają skórki, przywracając im piękny i zdrowy wygląd. Pamiętajcie jednak by po zabiegu umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem!

Odżywiamy skórki i paznokcie

Pielęgnacja dłoni nie będzie dla mnie kompletna bez odżywki do skórek i paznokci. Nie mogę stosować preparatów na bazie formaldehydu dlatego chętnie sięgam po pozbawioną tej substancji odżywkę Czterech Pór Roku. Jej dodatkowym plusem jest piękny zapach. Tajemnica jej skuteczności? Skład oparto o pięć olejków: arganowy, rycynowy, sezamowy, z awokado oraz oliwę z oliwek.



