Rajstopy w sprayu - awaryjny kosmetyk na specjalne okazje. 3 TOP produkty

Rajstopy w sprayu działają jak kryjący podkład do ciała. W kilka sekund tuszują pajączki, drobne siniaki, a do tego zapewniają bardzo naturalnie wyglądającą opaleniznę. Możesz „zakładać” je na większe wyjścia, jak i na co dzień. Sprawdź, jak je aplikować, oraz które dostępne na rynku produkty dają najlepsze efekty.