Niezaprzeczalnie, w ostatnim czasie ogromną popularność zdobyły produkty do higieny intymnej.

To one zapełniają większość sklepowych półek. Wystarczy dobrze się przyjrzeć, aby zobaczyć, że to prawdziwy raj dla kobiet, zwłaszcza tych, które ceniąc sobie komfort i wygodę. To one konsekwentnie uzupełniają nimi kosmetyczne zasoby. Jest wiele produktów do higieny intymnej, które odpowiadają na nasze zapotrzebowania m.in. płyny, żele czy dezodoranty, ale absolutną nowością na rynku są pudry i to je nazwać możemy prawdziwym skarbem.

Dla kogo?

Cenisz sobie wygodę? Lubisz czuć się pewnie nawet w najbardziej stresujących sytuacjach? Masz wrażliwą skórę, która szczególnie narażona jest na podrażnienia? Jeśli, na któreś z pytań odpowiedziałaś twierdząco to znaczy, że puder do higieny intymnej jest właśnie dla ciebie.

Jak stosować?

Pudry do higieny intymnej (np. puder Re – Balance marki Femfresh) przygotowane są ze specjalnych składników, które zapewniają uczucie świeżości przez cały dzień. Wystarczy nanieść je na czystą, wysuszoną skórę i cieszyć się komfortem jaki zapewniają. Ich dodatkową zaletą jest zmniejszenie potliwości okolic intymnych, a wszystko dzięki składnikom które wpływają na wchłanianie nadmiernej ilości wilgoci. Przekonaj się sama, jak szybko puder stanie się twoim wiernym kompanem.

Coś dla wrażliwców

Jeśli masz wrażliwą skórę nie powinnaś martwić się o żadne podrażnienia, ponieważ pudry do higieny intymnej nie uczulają ani nie wpływają negatywnie na okolice intymne. Potrafią nawet złagodzić ból spowodowany noszeniem zbyt obcisłej bielizny.

Co wybrać?

Szczególnie polecany jest puder marki Femfresh, który nie zawiera talku przez co nie wysusza, dając nam poczucie ochrony okolic intymnych, które szczególnie narażone są podrażnienia. Jego bezpieczeństwo jest potwierdzone testami dermatologicznymi i ginekologicznymi. To prawdziwy ewenement wśród kosmetyków przede wszystkim zapewniający komfort i świeżość, a przecież na tym każdej z nas zależy najbardziej.

Puder Re-Balance marki Femfresh dostępny wyłącznie w sieciach Rossmann.

