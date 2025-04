Żyjemy w zawrotnym tempie i oczekujemy błyskawicznych efektów w bardzo krótkim czasie. Być może właśnie dlatego kobiety na całym świecie pokochały przyspieszacze do opalania. Jednak w przypadku tego typu produktów zazwyczaj pojawiał się problem ochrony przeciwsłonecznej. Obecnie producenci kosmetyków wyszli nam na przeciw i stworzyli przyspieszacze z filtrami przeciwsłonecznymi.

Reklama

Przyspieszacz opalania z filtrem przeciwsłonecznym

Na rynku dostępne są kosmetyki przeznaczone do twarzy i ciała, pojawiają się również produkty z niską i wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Bardzo fajnym rozwiązanie są również przyspieszacze zawierające połyskujące drobinki. Jednym słowem każdej z was uda się znaleźć kosmetyk dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najlepsze przyspieszacze do opalania

Wśród produktów tego typu nasze największe uznanie zdobył olejek Photoderm BRONZ SPF 30 marki Bioderma. Przyspiesza powstawanie naturalnej opalenizny oraz zabezpiecza skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UVA i UVB). Nie pozostawia tłustej powłoki na skórze, a według najnowszych doniesień producenta chroni również włosy. Czy można chcieć czegoś więcej?

Według nas przyspieszacze do opalania z wysokim filtrem to genialne rozwiązanie. A co wy myślicie o tych kosmetykach?

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Nasz kosmetyczny niezbędnik na pierwsze słoneczne dni! 10 polskich kosmetyków, których na znasz Kosmetyki do twarzy, które warto używać codziennie!