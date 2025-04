Jak przygotować ciało na wiosnę?

Do lata zostało 90 dni. Pierwszy dzień wiosny to świetna motywacja do tego, aby po zimie zadbać o swoje ciało i przygotować je na nadejście ciepłych dni. Jeśli wszystkie nasze rady weźmiecie sobie mocno do serca i sumiennie będziecie się stosować do naszych zaleceń, już za kilkadziesiąt dni będziecie mogły cieszyć się piękną, gładką i jędrną skórą.

Złuszczanie

Po zimie nasze ciało jest przesuszone i blade. Pielęgnację powinniście zacząć od złuszczania. Usuniecie w ten sposób martwy naskórek i przygotujecie skórę do dalszych zabiegów. Przyda się Wam do tego peeling - w zależności od tego jaką macie skórę, wybierzcie scrub o drobnych lub grubych granulkach. Działanie peelingu możecie dodatkowo wspomóc specjalną, nylonową rękawicą (są niedrogie i znajdziecie je w większości drogerii). Bosko pachnące peelingi możecie zrobić również same w domu!

Ujędrnianie i nawilżanie

Na tak przygotowaną skórę nałóżcie tłustą oliwkę - może być zwykła dla dzieci, z olejkami eterycznymi albo z działaniem wyszczuplającym co dodatkowo przyśpieszy działanie masaży. Seria takich zabiegów nie tylko ujędrni i wygładzi skórę, ale pozwoli nawet pozbyć się cellulitu.

Szczególnie polecamy do tego bańki chińskie (do kupienia w internecie od 20 zł) i różnego rodzaju masażery (dostępne w drogeriach). Poprawiają ukrwienie, zmniejszają obrzęki limfatyczne i pomagają walczyć z cellulitem. Masowanie bańkami sprzyja poprawianiu krążenia krwi, oczyszcza organizm z toksyn i wspomaga przemianę materii, a więc wspomaga proces odchudzania!

Zabiegi powtarzajcie co 2-3 dni, gwarantujemy że efekt przyjdzie szybciej niż myślicie! Po zakończeniu serii masaży warto zastosować jeszcze balsam ujędrniający, który przyśpieszy efekt. Jeśli dodacie do tego codzienny 15 minutowy trening na całe ciało, wasza skóra stanie się idealnie gładka i jędrna. Oczywiście już samo zastosowanie olejku nawilży skórę. Warto jednak po godzinie od wchłonięcia się oliwki, wetrzeć w skórę regenerujący i kojący balsam.

Nadawanie kolorytu

Pomiędzy masażami, dla uzyskania pięknego kolorytu ciała, nakładajcie balsam brązujący (1 dzień masażu, 1 dzień balsamu brązującego). Kosmetyki brązujące nie tylko sprawią, że wasza skóra będzie wyglądała na zadbaną i zdrową, ale również zmniejszą widoczność cellulitu oraz optycznie wysmuklą ciało.

Kiedy osiągniecie wymarzony odcień a pogoda za oknem sprawi, że zamarzycie o szortach, efekt możecie przedłużać balsamami z błyszczącymi drobinkami. Mają w sobie niewielką ilość brązujących pigmentów, które rozświetlają skórę i sprawiają, że będzie wyglądała niezwykle apetycznie.

Ochrona przeciwsłoneczna

Słońce sprawia, że znów chce się żyć! Ale nie możemy zapominać, że stwarza też zagrożenie. Promieniowanie UVA i UVB przyspiesza procesy starzenia się, a słońce wysusza skórę i powoduje piegi. Jeśli macie szczególnie wrażliwą cerę już teraz wybierzcie i dobry krem do twarzy, najlepiej z bardzo wysokim faktorem. Dobrym rozwiązaniem będzie krem tonujący, nadający skórze delikatny koloryt, z wysokim faktorem. Kolor i ochrona w jednym, aby niepotrzebnie nie obciążać skóry twarzy zbyt wieloma specyfikami. Polecamy np. Photoderm MAX Crème Teintée SPF 50+.

Gotowe na wielki powrót wiosny?

