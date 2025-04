Co warto wiedzieć o skórze stóp?

ma mocno rozbudowany naskórek, z grubszą warstwą rogową,

ma liczne gruczoły potowe – stopy łatwo się pocą, w szczególności, gdy nosisz nieprzewiewne buty,

nie posiada gruczołów łojowych – łatwo się przesusza!

Już wiesz, dlaczego skóra stóp tak łatwo ulega przesuszeniu i rogowaceniu? Sprawdź, jak możesz jej pomóc.

Kąpiel solna dla stóp



Zafunduj swoim stopom ciepłą kąpiel z odrobioną soli do stóp. Zawarte w soli minerały wpływają zbawienne na skórę, a dodatkowo kąpiel solna działa na nią odświeżająco i zmiękczająco.

Używaj letniej, ciepłej wody, zamiast gorącej – wypłukuje lipidy z płaszcza ochronnego, nasilając efekt przesuszenia skóry.

Po każdej kąpieli dokładnie osusz stopy, w szczególności przestrzeń między palcami. Skóra w tym miejscu jest delikatna, dlatego nie trzyj jej zbyt mocno, aby nie uszkodzić naskórka.

Jeżeli twoja skóra jest uszkodzona, np. masz popękane pięty - zrezygnuj z kąpieli z solą, będzie ona dla ciebie bolesna. Postaw na wywar z ziół.

Złuszczanie zrogowaciałego naskórka

Zacznij od usunięcia wszystkich zgrubień – możesz w tym celu sięgnąć po pumeks, użyć specjalnych tarek lub skarpetek złuszczających zgrubiałą skórę pięt. Ale pamiętaj o kilku istotnych kwestiach:

Pumeksu/tarki nie używaj częściej, niż 1 raz w tygodniu! Zbyt intensywne i częste ścieranie nasili proces rogowacenia naskórka.

Wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów – nie trzymaj pumeksu/tarki przy umywalce lub wannie.

W przypadku złuszczających skarpetek nie przedłużaj czasu ich stosowania – może to doprowadzić do pogorszenia się kondycji skóry.

Jeśli nie zauważyłaś zgrubień, nadmiernie zrogowaciałych miejsc na swoich stopach, ogranicz złuszczanie do zwykłego peelingu. Możesz wybierać wśród peelingów mechanicznych, jak i produktów z kwasami AHA. Pomogą usunąć martwy naskórek, co ułatwi wchłanianie składników aktywnych zawartych w kremach lub balsamach do stóp.

Przepis na nocną regenerację - krem + skarpetki



Przed pójściem spać nałóż na skórę krem do stóp i grube skarpetki (z naturalnego materiału). W trakcie kilku godzin snu skóra będzie miała szansę się zregenerować za sprawą zawartych w kremie składników, intensywnie działających pod wpływem ciepła. Wybierając krem pamiętaj, że samo nawilżenie nie wystarcza. Postaw na formuły bogate w lipidy - masła i oleje roślinne, np. masło shea, olej arganowy, olej ze słodkich migdałów, olej macadamia. W składach szukaj także: mocznika, kwasu mlekowego, gliceryny, a także kojącego pantenolu czy alantoiny.

Mocznik w niższych stężeniach działa nawilżająco, w wyższych – ma silne działanie złuszczające.

Kwas mlekowy w wyższych stężeniach także działa złuszczająco.