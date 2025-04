Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a to oznacza, że wraz z nimi mogą pojawić się problemy związane z naszą skórą. W tym czasie jesteśmy szczególnie narażone na podrażnienia najczęściej wywoływane działaniem promieni słonecznych. Przestajemy czuć się pewnie, a przecież to właśnie w te letnie dni pewności nie powinno nam zabraknąć. Co zrobić, żeby cały dzień czuć się świeżo? Przeczytaj nasz niezbędnik i zobacz, co powinno znaleźć się w twojej letniej kosmetyczce.

O tych sześciu rzeczach pamiętaj zawsze

Bibułki matujące – to must have upalnych dni. Kiedy po ciężkim dniu twój makijaż nie wygląda tak jak powinien wystarczy, że sięgniesz po bibułki i od raz odzyskasz jego utracony blask. Ich podstawowym zadaniem jest matowanie i pozbycie się sebum ze skóry twarzy . Niewielki rozmiar sprawia, że zmieścisz je do każdej torebki i nawet nie zauważysz ich obecności – są bardzo poręczne, a to ich ogromna zaleta. Wreszcie poczujesz się świeżo i wygrasz walkę z przetłuszczającą się skórą twarzy.

Woda termalna w sprayu – bogata w różnorodne minerały i mikroelementy przenika w głąb skóry kojąc i lecząc. Jest również hipoalergiczna, dzięki czemu możemy jej używać do wszystkich rodzajów cery. Jest bardzo prosta w użyciu, wystarczy, że spryskasz nią twarz , a po chwili poczujesz się bardziej świeżo. Nie musisz także przejmować się makijażem, ponieważ woda termalna poprawi jego jakość i nie spowoduje tzw. efektu maski.

Dezodorant do higieny intymnej – szczególnie dezodorant Everyday Care Freshness marki Femfresh (dostępny wyłącznie w sieciach Rossmann), który oprócz standardowej wielkości dostępny jest także w wersji mini (50 ml) . Jego niewielki rozmiar sprawia, że bez problemu zmieścisz go w swojej kosmetyczce. Możesz być pewna, że zapewni ci uczucie świeżości w okolicach intymnych . Ekstrakt z jedwabiu ochroni przed drobnoustrojami, a wyciąg z kwiatu nagietka zapewni komfort. Możesz stosować go nie tylko na skórę okolic intymnych, ale także bezpośrednio na bieliznę. Nie musisz także obawiać się uczuleń czy podrażnień, bo testy dermatologiczne i ginekologiczne potwierdziły jego bezpieczeństwo, dlatego możesz stosować go każdego dnia.

Żel antybakteryjny – pozwoli ci oczyścić dłonie, nawet kiedy dostęp do wody będzie utrudniony. Żel działa na bazie zawartych w jego składzie alkoholi (m.in. etylowego, benzylowego) dzięki czemu usuwa aż 99% bakterii . Szybko wysycha i nawilża dłonie, co jest zasługą zawartych w nim środków pielęgnujących np. gliceryny. Koniec z uczuciem dyskomfortu!

Pomadka ochronna – nie tylko chroni usta przed wysychaniem i pękaniem, ale także nadaje im blasku. Wreszcie twoje usta będą wygładzone i elastyczne , a promienie słoneczne im nie zaszkodzą.

Krem UV – podczas wakacyjnych aktywności, kiedy szczególnie narażona jesteś na poparzenia skóry, krem UV jest jednym z twoich największych sprzymierzeńców. Ochroni cię przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegnie starzeniu się skóry, a także powstaniu poparzeń, piegów czy przebarwień.

Mamy nadzieje, że nasz niezbędnik pomoże ci przetrwać upalne dni.

