Dezodorant do higieny intymnej

EVERYDAY CARE FRESHNESS

Został specjalnie opracowany dla długotrwałego uczucia świeżości w okolicach intymnych. Delikatny zapach, właściwości kwiatu nagietka oraz specjalna formuła Multi-Actif sprawią, że poczujesz się bardziej pewna siebie. Nawilżający ekstrakt z jedwabiu tworzy warstwę ochronną, która zapewni ci maksymalny komfort. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie, do codziennego stosowania. Delikatna, hipoalergiczna formuła sprawia, że jest odpowiedni do stosowania na skórę w okolicachintymnych oraz bezpośrednio na bieliznę. Dostępny również w wersji mini (50ml), idealnej do torebki.

Cena półkowa: 11,99 zł.

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Rossmann.

Dezodorant do higieny intymnej

ULTIMATE CARE ACTIVE FRESH

został opracowany tak, aby dać ci długotrwałe uczucie świeżości. Unikalna, odświeżająca formuła Multi-Actif oraz jony srebra sprawią, że poczujesz się świeżo i bardziej pewna siebie. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie, do codziennego stosowania nawet na wrażliwą skórę. Hipoalergiczna formuła. Odpowiedni do stosowania na skórę w okolicach intymnych oraz bezpośrednio na bieliznę.

Cena półkowa: 11,99 zł.

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Rossmann.

Płyn do higieny intymnej

EVERYDAY CARE DAILY

to idealny partner do kąpieli. Specjalnie opracowana formuła płynu pomaga zachować naturalną równowagę pH skóry, a domieszka aloesu sprawi, że będziesz się czuła świeżo przez cały dzień.

Testowany dermatologicznie i ginekologicznie. Hipoalergiczna formuła.

Cena półkowa: 11,99 zł.

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Rossmann.

Płyn do higieny intymnej

ULTIMATE CARE ACTIVE FRESH

zawiera mieszankę jonów srebra, żeń-szenia, antyoksydantów oraz specjalną formułę Multi-Actif, która zapewnia natychmiastowe, 12 godzinne uczucie komfortu i świeżości. Jest łagodna dla twojej skóry w okolicach intymnych. Odświeżająca formuła została specjalnie opracowana w trosce o skórę w okolicach intymnych, dlatego nie zaburza równowagi pH jak inne mydła i żele pod prysznic. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie.Hipoalergiczny, bez mydła i parabenów.

Cena półkowa: 11,99 zł.

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Rossmann.

Płyn do higieny intymnej

ULTIMATE CARE SOOTHING

z kompleksem probiotyków, wzbogaconym o ekstrakt z żurawiny i bławatka, znanego ze swych leczniczych i nawilżających właściwości. Posiada 12 godzinną kojącą formułę Multi-Actif, która pomoże utrzymać równowagę pH skóry, jednocześnie zapewni uczucie świeżości. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie. Hipoalergiczny, bez mydła i parabenów.

Puder do higieny intymnej

RE-BALANCE

daje uczucie świeżości na skórze. Jest łagodny i absorbuje wilgoć. Nie zawiera talku. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie, odpowiedni do stosowania na skórze w okolicach intymnych. Do codziennego użytku jako nieodzowny element intymnej pielęgnacji dla uczucia komfortu.

Cena półkowa: 22,99 zł.

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Rossmann.