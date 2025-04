1 z 4

Prezent dla mamy: Braun FaceSpa 851V, cena ok. 379 zł

Wielofunkcyjny zestaw do twarzy Braun FaceSpa to coś, co pokocha każda miłośniczka uniwersalnych rozwiązań. Zestaw zawiera depilator i szczoteczkę do oczyszczania twarzy, która działa 6 razy skuteczniej niż mycie ręczne! W środku znajdziemy też innowacyjną nasadkę do witalizacji twarzy, dzięki której skóra wygląda po prostu młodziej! Wystarczy wymienić nasadki, by cieszyć się aż 3 funkcjami urządzenia! Urządzenie jest wodoodporne, więc aby zaoszczędzić czas możesz używać go także pod prysznicem!