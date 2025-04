Jesień wcale nie jest taka straszna, jak ją malują. A przynajmniej nie musi taka być. Co innego zima… Mróz i przeszywający wiatr nie sprzyjają dobremu samopoczuciu ani dobrej kondycji skóry.

Z nami poznasz kilka sprawdzonych sposobów, dzięki którym przygotujesz się na nadejście chłodnych dni i będziesz mogła korzystać z uroków jesieni.

Zaprzyjaźnij się z dietą

Nikt nie mówi tutaj o odchudzaniu, ale o racjonalnym żywieniu. Zdrowa dieta to podstawa na drodze do pięknych włosów i nieskazitelnej cery. Zamiast gorącej czekolady i smakowej kawy, włącz do diety koktajle owocowe oraz świeżo wyciśnięte soki. Dostarczysz organizmowi niezbędnych witamin i mikroelementów, dzięki którym wzmocnisz odporność i zadbasz o sylwetkę. Zdrowe nawyki to najlepsza profilaktyka. Zapewni ci dobre samopoczucie przez cały rok.

Dieta powinna obfitować w warzywa i owoce, chude mięso, nabiał i ryby. Skóra najbardziej potrzebuje witamin. Na pierwszy ogień idzie witamina A - gdy jej zabraknie, skóra zacznie się łuszczyć. Witamina E, to tak zwana witamina młodości, która neutralizuje wolne rodniki. Witamina C - uszczelnia naczynia krwionośne i błony komórkowe. W diecie powinny się także znaleźć biotyna, witamina B5 oraz B6. Ich niedobór zaburza metabolizm składników odżywczych czego objawem jest sucha skóra.

Włosy podziękują nam za regularne dostarczanie: żelaza, krzemu, cynku i magnezu. Duże znaczenie mają także witaminy z grupy B, szczególnie witamina B5, która wpływa na porost włosów. Niezbędne są także witaminy A, E i C oraz biotyna, która przeciwdziała wypadaniu (witamina H). Nie mniej ważne są także pełnowartościowe białko oraz nienasycone kwasy tłuszczowe.

Zacznij się dotleniać

Spacery potrafią być przyjemne nie tylko wiosną i latem. Jesień to idealny czas, żeby wybrać się na przechadzkę po kolorowym parku i zaczerpnąć świeżego powietrza. Promienie słońca jeszcze przedzierają się przez korony drzew, więc to ostatni moment, aby uzupełnić niedobory witaminy D, której zimą będzie nam bardzo brakować.

Poza tym to też idealna okazja na hartowanie organizmu, który będzie narażony na działanie ujemnych temperatur. Pamiętaj o ubieraniu się na cebulkę - jesień bywa nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo, kiedy słonko mocniej przygrzeje.

Zadbaj o powietrze w pokoju

Ta z pozoru niewinna rzecz, ma ogromny wpływ nie tylko na twoje samopoczucie, ale również na kondycję skóry. Jakość powietrza w naszym mieszkaniu jest równie ważna, jak czyste powietrze podczas jesienno-zimowych spacerów. Zarówno ciągłe zmiany temperatur, jak i nieodpowiedni poziom wilgotności mocno przesuszają skórę.

Jak sprawdzić czy w twoim pokoju panuje odpowiednia wilgotność? Możesz się zaopatrzyć w porost, który jest naturalnym higrometrem. Optymalna wilgotność powietrza, w której czujemy się najlepiej wynosi 40-60 procent.

Złuszczaj, nawilżaj, odżywiaj

Każda z nas powinna posiadać swój własny pielęgnacyjny zestaw ratunkowy, a w nim sprawdzone preparaty o działaniu łagodzącym, ochronnym i regenerującym. Warto sięgnąć m.in. po produkty z serii Ziaja Jagody Acai.

Nawilżające mydło z balsamem pod prysznic delikatnie oczyszcza, nie wysuszając naskórka. Doskonale pielęgnuje i pozostawia skórę gładką, nawilżoną i pachnącą. Zawiera naturalne substancje aktywne - jagody acai oraz beta glukan.

O nawilżenie skóry zadbaj także po kąpieli. Ciekawą propozycją jest lekki, ale odżywczy mus do ciała o satynowej aplikacji. Zawarty w nim kompleks naturalnych substancji aktywnych działa skutecznie przeciw efektem tech neck, czyli technologicznej szyi. Są to zmarszczki na szyi powstałe w wyniku ciągłego pochylania głowy podczas korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. Bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia uczucia lepkości, wygładza, zmiękcza i odczuwalnie nawilża. Redukuje także szorstkość naskórka.

Nie zapominaj o pielęgnacji włosów. Jesienią i zimą są szczególnie narażone na łamanie i rozdwajanie. Twoje włosy są cienkie i delikatne? Wypróbuj kurację kaszmirową z olejkiem amarantusowym od Ziai. Dodaje włosom lekkości i zauważalnie zwiększy objętość. Delikatne mycie i oczyszczanie to pierwszy krok, który przygotowuje włosy i skórę głowy do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Włosy potrzebują już nieco większej uwagi. Odpowiednio wypielęgnowanie nie będą się łamały i rozdwajały. Seria Kaszmirowa Ziaja odpowiada na potrzeby przede wszystkim cienkich włosów, którym brakuje objętości. Stają się dzięki niemu lekkie, a nie obciążone. Delikatne mycie i oczyszczanie przygotowuje włosy oraz skórę głowy na dalsze kroki w pielęgnacji.

Po myciu czas na porządną dawkę nawilżenia oraz regeneracji. Skoncentrowana maska to produkt o intensywnym działaniu, którego efekty można zauważyć już po pierwszej aplikacji. Wystarczy nanieść ją na mokre włosy i pozostawić na ok. 3-5 minut. Po takim zabiegu włosy są mocne, elastyczne i pełne blasku.

Jeśli preferujesz lekkie odżywki bez spłukiwania warto wypróbować odżywki w sprayu. Bardzo łatwo się aplikują i nie wymagają spłukiwania. Można je stosować na osuszone ręcznikiem, ale jeszcze wilgotne włosy lub na takie zupełnie suche.



Szukasz produktu, który odżywia i jednocześnie ułatwia stylizację fryzur?

Wypróbuj odżywkę modelującą od Ziai. Przywraca pasmom miękkość i gładkość. Nadaje im odczuwalną i widoczną sprężystość. Poprawia objętość włosów i zapobiega ich elektryzowaniu. To działanie szczególnie docenicie jesienią i zimą, kiedy nie wychodzimy z domu bez nakrycia głowy.

Odżywka dwufazowa natomiast aktywnie odżywia i szybko kondycjonuje włosy. Skutecznie nawilża i chroni przed wysuszeniem. Redukuje szorstkość włosów, wygładza i dodaje im blasku. Przed użyciem wstrząśnij do połączenia się faz i spryskaj włosy na całej długości. Staną się wyraźnie wygładzone i pełne blasku.

I na koniec mamy niezawodne serum do włosów. Działa trochę tak jak serum do twarzy, bo tworzy film ochronny - barierę, która nie pozwala czynnikom zewnętrznym negatywnie wpływać na nasze włosy. Oprócz tego, że chroni, to jeszcze rozświetla i nadaje fryzurze blasku. Doskonale wygładza, a przy tym ułatwia rozczesywanie oraz nawilża przesuszone końcówki.

Materiał powstał przy współpracy z marką Ziaja