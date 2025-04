Teaology, to włoska marka kosmetyków naturalnych, która powstała z miłości do piękna, natury i do herbaty. W kosmetykach Teaology, to właśnie herbata ma największe znaczenie. Dlaczego? Otóż napar z pięciu różnych rodzajów herbaty zastąpił wodę we wszystkich kosmetykach tej marki. Woda w kosmetykach, w przeciwieństwie do herbacianego naparu działa jak rozpuszczalnik – składniki aktywne mogą przez to stać się mniej skuteczne. Napar z herbaty dodatkowo bogaty jest w polifenole, witaminy i minerały, czyli dodatkowe składniki aktywne w każdym produkcie. Dlatego, każdy z produktów Teaology jest w 100% aktywny poprzez napar z herbaty i składniki w nim zamknięte.

Reklama

fot. Materiały prasowe

Noworoczne postanowienia – realizuj je cały rok!

Niezależnie od wieku czy potrzeb, każda z nas stawia sobie jakieś postanowienia na Nowy Rok: zadbać o siebie, mieć chwilę wytchnienia, znaleźć czas na drobne przyjemności... Ile z nich udaje się zrealizować i pamiętać o nich przez cały rok? Dlatego też, wraz z marką Teaology podpowiadamy: wprowadź do swojego życia rutynę pielęgnacji aby w pełni zadbać o swoją skórę. Czynność powtórzona 17, 20 czy 24 razy staje się już rutyną, wchodzi w krew. A o to właśnie chodzi przy dbaniu o siebie i swoją skórę!

Ile razy, patrząc w lustro przemknęła Ci przez głowę myśl: "wyglądam na zmęczoną". Skóra – tak jak my – potrzebuje regeneracji, relaksu i odpowiedniego traktowania. Sami sobie pozwalamy na małe przyjemności, ale czy tak samo traktujemy naszą twarz czy nasze ciało? Zgodnie z filozofią marki Teaology: to, co jest dobre dla Ciebie, jest też dobre dla Twojej skóry.

fot. Materiały prasowe

3 kroki dla najprostszego rytuału piękna. Wybierz swój już teraz.

W trzech prostych krokach, możesz zadbać o swoją twarz. Tak jak dbasz o ciało – na siłowni, na spacerach czy śpiąc. Skóra twarzy również potrzebuje odpowiedniego „nakarmienia”, „napojenia” czy odpoczynku. Dlatego, wystarczą jedynie trzy proste kroki: oczyszczenie, odżywienie i nawilżenie. Twoja cera Ci za to podziękuje, a Ty efekty zobaczysz na własnej skórze 😊

Detoks - odpowiednie oczyszczanie

Wygospodaruj sobie już teraz kilka chwil dla siebie i napij się z nami herbaty! Wejdź w Nowy Rok z nowym przyzwyczajeniem i nowym celem: wyraźnie wypielęgnowaną, zadbaną cerą i zdrowszym wyglądem. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego stanu będzie detoks, czyli sposób na usunięcie ze swojego organizmu toksyn i produktów przemiany materii, które powodują u nas między innymi uczucie zmęczenia. A co ze skórą? Czy ona również może odczuwać zmęczenie? Oczywiście! Odpowiednia pielęgnacja skóry, w tym odpowiednie jej oczyszczenie, ma znaczny wpływ na jej wygląd. Tak jak z naszym organizmem. Dla odpowiedniego oczyszczenia i jednoczesnego detoksu dla skóry, wybierzmy odpowiednio dobrane produkty. Naturalne kosmetyki Teaology sprawdzą się tutaj idealnie!

Codziennie rano i wieczorem nie zapomnij o oczyszczeniu skóry: zmyj makijaż i przygotuj ją na następne kroki pielęgnacji. Znajdź kilka minut tylko dla siebie.

Black Jelly Matcha to żel do twarzy, bez dodatku mydła. Dzięki wykorzystaniu technologii micelarnej i drobinkom aktywnego węgla idealnie oczyszcza skórę i detoksykuje. Zawiera zieloną herbatę matcha, mikrogranulki węgla, które uaktywniają się w trakcie oczyszczania twarzy oraz oleje i ekstrakty roślinne, które wspomagają skórę w zachowaniu odpowiedniego płaszcza hydrolipidowego.

fot. Materiały prasowe

Green Tea Detox Face Scrub to z kolei naturalny peeling do twarzy, który ma moc odtruwania skóry. Peeling o konsystencji masła zawiera naturalne liście zielonej herbaty, mikrodrobinki cukru i oleje roślinne. Stosowany na twarzy i szyi zmniejsza widoczność porów, usuwa martwe komórki, detoksykuje.

fot. Materiały prasowe

Kolejny kosmetyk, bez którego nie wyobrażamy sobie rytuału oczyszczania, to Tea Glow. Jest to złuszczający lotion do twarzy, który idealnie oczyszcza pory i rozświetla skórę. Dzięki zawartości naparu z zielonej herbaty i kwasu salicylowego (BHA) oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń. Jednocześnie kwas hialuronowy utrzymuje odpowiednie nawilżenie wewnątrz komórek.

fot. Materiały prasowe

Odpowiedni koktajl dla skóry - odżywienie

Po odpowiednim oczyszczeniu przychodzi czas odżywienie. Nie zapominajmy o tym, że skóra stanowi część naszego organizmu i ma zbliżone potrzeby do nas. Skoro my spożywamy posiłki, dostarczamy sobie odpowiednie składniki i witaminy – tak samo działajmy z naszą skórą.

Każdy z nas ma inne potrzeby, jednak w innowacyjnych produktach Teaology znajdziemy coś dla każdego, niezależnie od wieku: Serum Infusion. W skład tej linii wchodzą trzy sera do twarzy, dostosowane do odpowiednich potrzeb skóry: rozjaśnienie, nawilżenie, ujędrnienie. Każdy z produktów ma w swoim składzie ponad 98% składników pochodzenia naturalnego i działanie odpowiednie dla różnych potrzeb. Dzięki biokompatybilności produktów – mogą być między sobą bezpiecznie mieszane.

fot. Materiały prasowe

Serum Vitamin C Infusion to rozjaśniające serum z witaminą C i naparem z czarnej herbaty. Dzięki zawartości witaminy C, skóra nabiera blasku, jest wyraźnie rozjaśniona. Witamina C (tak dla nas jak i dla naszej skóry) wzmacnia odporność: stymuluje syntezę kolagenu, sprawiając, że cera jest bardziej zwarta, wygładzona i promienna.

Serum Hyaluronic Infusion to serum z trzema rodzajami kwasu hialuronowego i naparem z niebieskiej herbaty Oolong. Dzięki trzem rodzajom kwasu hialuronowego (wysoko-, średnio- i nisko-cząsteczkowemu) odpowiednio nawilża skórę. Serum zwiększa napięcie skóry, stopniowo wygładzając zmarszczki i drobne bruzdy).

Serum Peptide Infusion to peptydowe serum do twarzy na bazie naparu z białej herbaty. Dzięki peptydom – wygładza i ujędrnia skórę, zmniejszając widoczność zmarszczek i dodając skórze blasku.

Jeśli potrzeby Twojej skóry są bardziej wymagające, polecamy połączyć dwa rodzaje serum ze sobą:

o dla rewitalizacji skóry – połącz serum z witaminą C (Vitamin C Infusion) z serum hialuronowym (Hyaluronic Infusion)

dla zwiększenia elastyczności skóry – połącz serum z witaminą C (Vitamin C Infusion) oraz serum peptydowe (Peptide Infusion)

dla wygładzenia zmarszczek i odpowiedniego nawilżenia skóry na każdym poziomie – połącz serum peptydowe (Peptide Infusion) z serum hialuronowym (Hyaluronic Infusion)

Pamiętaj jednak, aby serum zawsze nakładać na oczyszczoną skórę twarzy i szyi oraz nakładać je od dołu w kierunku górnych partii twarzy.

Odpowiednie nawilżenie

Ilu z nas co roku powtarza sobie: będę pić więcej wody? Twój organizm do życia potrzebuje wody, Twoja skóra również. Dlatego poza odpowiednim nawodnieniem organizmu (dla jego poprawnego funkcjonowania), zadbaj również o odpowiednie nawilżenie skóry. Dostarcz jej dodatkowego źródła... herbaty!

Szczególnie polecamy krem na bazie herbaty Matcha, czyli rodzaju sproszkowanej zielonej herbaty. Krem do twarzy Matcha Ultra Firming – to produkt z kategorii Superfood. Najbardziej charakterystyczny i rozpoznawalny krem marki Teaology. Swój zielony kolor zawdzięcza naparowi z herbaty Matcha oraz chlorofilom roślinnym. Aktywny kompleks roślinny sprawia, że skóra jest wyraźnie jędrniejsza. Krem liftingujący o właściwościach korygujących (dzięki zielonemu barwnikowi zaczerwienienia są mniej widoczne). Wskazane jest jednak jego odpowiednie wprowadzenie na skórze (krem należy dokładnie wsmarować). Może być stosowany zarówno na dzień (pod makijaż) jak i na noc.

Brzoskwiniowy krem do twarzy Peach Tea Hydra Cream, to produkt idealny do skóry twarzy i szyi: nawilża i rozświetla. Dzięki skoncentrowanej dawce protein i antyoksydantów widocznie poprawia koloryt skóry. Skóra wygląda świeżo i bardziej młodo. Napar z niebieskiej herbaty Oolong, kwas hialuronowy i odżywcze prebiotyki, to główne składniki aktywne tego kremu. Może być stosowany zarówno na dzień (pod makijaż) jak i na noc.

fot. Materiały prasowe

Każdy z tych produktów możesz znaleźć w sklepie Teaology na stronie Teaology.pl lub w wybranych sklepach. Zacznij komponować swoją pielęgnację już dziś: wygospodaruj 10 minut na oczyszczenie i nawilżenie swojej skóry wieczorem oraz rano, jeszcze przed nałożeniem makijażu. Twoja skóra Ci za to podziękuje.

Nie zostawiaj stworzenia swojego rytuału na później, zacznij rok pozytywnie z Teaology. Poczuj z nami miętę do herbaty!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Teaology.