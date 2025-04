Zastanawiasz się jak właściwie dbać o higienę intymną? Nie wiesz jaki produkt jest dla ciebie najlepszy? Szukasz sposobu, który pomoże ci zachować świeżość i zdrowie okolic intymnych?

Używasz szamponu do mycia twarzy? Nie! Tak samo do higieny intymnej nie powinnaś używać zwykłego mydła. Wybieraj zawsze kosmetyki przeznaczone dla poszczególnych części ciała.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem, który jest skarbnicą intymnej wiedzy!

Ph okolic intymnych

Dbając o higienę intymną musisz pamiętać o odpowiednim poziomie pH, który określa równowagę kwasowo- zasadową twojego organizmu. Odczyn pochwy ma charakter kwaśny, a jego pH mieści się w zakresie od 3,5 do 4,5, z niewielkim wzrostem do około 5 w czasie miesiączki. Zapomnij o tradycyjnym mydle albo zapachowych żelach, ponieważ mają one wysoki poziom pH i niszczą naturalną florę okolic intymnych. Wybierając specjalne żele do higieny intymnej będziesz mogła cieszyć się uczuciem świeżości a dodatkowo zneutralizujesz nieprzyjemny zapach.

Co za dużo, to niezdrowo

Za częste mycie okolic intymnych może ci tylko zaszkodzić. To wrażliwe miejsce powinnaś myć dwa razy dziennie, a podczas dnia, kiedy czujesz się nieświeża, możesz skorzystać z chusteczek odświeżających przeznaczonych do higieny intymnej. Pamiętaj żeby wybrać hipoalergiczne chusteczki z odpowiednim poziomem pH. Myjąc obszary intymne nie używaj gąbki – to prawdziwa wylęgarnia bakterii! Niewskazane są również długie kąpiele, lepiej postawić na mycie pod bieżącą wodą.

Ręcznik do zadań specjalnych

W swojej łazience powinnaś mieć ręcznik przeznaczony wyłącznie do dbania o okolicę intymną. Wybierasz się na noc do przyjaciółki? Zabierz ze sobą swój ręcznik i nigdy nie pożyczaj go od innych!

Postaw na naturalność

Każda kobieta lubi piękną, seksowną bieliznę. Zostawmy ją jednak na romantyczne chwile i wielkie wyjścia. Na co dzień postaw na bieliznę z naturalnych, przewiewnych materiałów o wygodnym kształcie. Stringi (szczególnie te z nieprzewiewnych materiałów) podnoszą temperaturę okolic intymnych, mocno uciskają kroczę i przyczyniają się do rozmnażania bakterii okolic cewki moczowej.

Kosmetyki do higieny intymnej

Gama kosmetyków do higieny intymnej jest niezwykle szeroka. Wśród wszystkich pozycji na uwagę zasługuję marka Femfresh, która wprowadziła na rynek innowacyjne produkty dbające o nasz komfort i zdrowie najwrażliwszych miejsc. Do wyboru masz płyny do higieny intymnej ale też dezodoranty i pudry!

Płyn do higieny intymnej Everyday Care Daily to idealny partner do kąpieli. Specjalnie opracowana formuła płynu pomaga zachować naturalną równowagę pH skóry, a domieszka aloesu sprawi, że będziesz się czuła świeżo przez cały dzień.

Płyn do higieny intymnej Ultimate Care Active Fresh zawiera mieszankę jonów srebra, żeń-szenia, antyoksydantów oraz specjalną formułę Multi-Actif, która zapewnia natychmiastowe, 12 godzinne uczucie komfortu i świeżości. Jest łagodna dla twojej skóry w okolicach intymnych. Odświeżająca formuła została specjalnie opracowana w trosce o skórę w okolicach intymnych, dlatego nie zaburza równowagi pH jak inne mydła i żele pod prysznic.

Dezodorant do higieny intymnej Everyday Care Freshness został specjalnie opracowany dla długotrwałego uczucia świeżości w okolicach intymnych. Delikatny zapach, właściwości kwiatu nagietka oraz specjalna formuła Multi-Actif sprawią, że poczujesz się bardziej pewna siebie. Nawilżający ekstrakt z jedwabiu tworzy warstwę ochronną, która zapewni ci maksymalny komfort.. Delikatna, hipoalergiczna formuła sprawia, że jest odpowiedni do stosowania na skórę w okolicach intymnych oraz bezpośrednio na bieliznę.

Dezodorant do higieny intymnej Ultimate Care Active Fresh został opracowany tak, aby dać ci długotrwałe uczucie świeżości. Unikalna, odświeżająca formuła Multi-Actif oraz jony srebra sprawią, że poczujesz się świeżo i bardziej pewna siebie. Odpowiedni do stosowania na skórę w okolicach intymnych oraz bezpośrednio na bieliznę.

Puder do higieny intymnej Re- Balance daje uczucie świeżości na skórze. Jest łagodny i absorbuje wilgoć. Nie zawiera talku. Testowany dermatologicznie i ginekologicznie, odpowiedni do stosowania na skórze w okolicach intymnych. Do codziennego użytku jako nieodzowny element intymnej pielęgnacji dla uczucia komfortu.

Wszystkie produkty są testowane dermatologicznie i ginekologicznie. Produkty dostępne są wyłącznie w sieciach Rossmann.

