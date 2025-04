Na co mężczyźni zwracają uwagę, gdy widzą kobietę po raz pierwszy? Stereotypów jest wiele. Niektórzy twierdzą, że na piersi i nogi, inni że na włosy. Prawda jest taka, że faceci są wzrokowcami i to na oczy oraz usta zwracają uwagę od razu. A ponieważ pierwszego spotkania nie da się powtórzyć, to już teraz mamy dla ciebie kilka porad, jak zadbać o usta, by były dziewczęco piękne.

Dlaczego warto dbać o usta?

Codziennie rano nakładasz na twarz ulubiony krem, serum lub olejek? A co robisz z ustami? Pamiętaj, że naskórek ust jest bardzo cienki. Zimą i latem, gdy jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych (słońce, wiatr, mróz) usta mogą wyglądać na spierzchnięte - a to przecież mało estetyczne.

Warto też wiedzieć, że usta to narząd silnie unerwiony, a tym samym delikatny i bardzo wrażliwy. Usta wymagają więc szczególnej ochrony, ponieważ posiadają bardzo niewiele gruczołów łojowych, nie wytwarzają więc wystarczającej, naturalnej fizjologicznej bariery ochronnej. Jak o nie prawidłowo zadbać? Sprawdź nasze 3 sposoby!

1. Pielęgnacja

Nie musisz mieć kilku kosmetyków - wystarczy dobra pomadka ochronna, która sprawi, że twoje usta będą wyglądały na pełne, nawilżone i zdrowe. Zastanawiasz się, która jest najlepsza?

Pamiętaj, że największa dawkę substancji aktywnych, witamin i składników regeneracyjnych posiadają naturalne oleje, masła i wyciągi roślinne. Dobrze, jeżeli sztyft ochronny do ust posiada w składzie masło Shea, lanolinę, olej z wiesiołka czy też miód. Są one cennymi składnikami regeneracyjnymi i odżywczymi.

Po pomadki ochronne sięgasz w okresie jesienno-zimowym? To błąd! Tak naprawdę powinno się ich używać przez cały rok. Chronią nie tylko przez zimnym wiatrem i mrozem, ale także przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Poza tym świetnie nawilżają i regenerują.

Jeśli ty również chcesz zachwycać (mężczyzn i nie tylko) perfekcyjnie pięknymi ustami, to wypróbuj 1 z 4 pomadek od marki VIANEK. Wybierz swój ideał!

VIANEK Łagodząca pomadka ochronna to kosmetyk o działaniu łagodzącym na bazie roślinnych olejów - słonecznikowy, jojoba, sojowy, kokosowy oraz maseł - kakaowe, shea. Nawilża i chroni usta przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Do tego pięknie pachnie. Już po otwarciu czuć zapach banana!

VIANEK Odżywcza pomadka ochronna zawiera odżywcze oleje - z pestek moreli, rokitnikowy, sojowy, jojoba, wosk pszczeli oraz masła - kakowe i shea. To dzięki tym składnikom tak doskonale nawilża i natłuszcza usta, zapobiegając wysychaniu i pękaniu. Pomadka posiada smakowity zapach mango i brzoskwini.

VIANEK Kojąca pomadka ochronna zawiera bogaty w kwasy Omega-6 olej sezamowy oraz skwalan, stanowi skuteczną barierę ochronną dla ust przed słońcem, wiatrem i mrozem. Wosk pszczeli oraz masła kakaowe i shea nawilżają i zmiękczają, działając jednocześnie kojąco na podrażnienia. Co ważne - kosmetyk przyjemnie, winogronowo pachnie.

VIANEK Regenerująca pomadka ochronna to kosmetyk o właściwościach silnie regenerujących. Zawiera tłoczone na zimno oleje z wiesiołka, jojoba, malinowy i sojowy, a także masła kakaowe i shea. Systematyczne stosowanie zapobiega przesuszeniu i pękaniu delikatnego naskórka ust. Owocowy zapach i smak pomadki pozwala cieszyć się gładkimi ustami przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.



2. Peeling

Raz w tygodniu zafunduj swoim ustom peeling. Pozbędziesz się tym samym nieestetycznej, przesuszonej skóry. Dodatkowo pobudzisz mikrokrążenie i zmiękczy naskórek. Jaki peeling wybrać? Oto nasze sprawdzone, domowe sposoby:

peeling z kiwi, cukru i witaminy E

mikstura z miodu i cukru

mieszanka aspiryny i cukru

3. Masaż

Twoje usta też tego potrzebują. W tym celu użyj szczoteczki do zębów lub do twarzy. Na koniec nałóż na usta pomadkę ochronną. Zobaczysz, żaden mężczyzna nie przejdzie obok ciebie obojętnie!

Materiał powstał przy współpracy z marką VIANEK