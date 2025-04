Antyperspirant Dove Compressed Original zapewnia 48-godzinną ochronę przed potem i pielęgnuje skórę pod pachami. Jego formuła składa się w 1/4 kremu nawilżającego, co pomaga zredukować podrażnienia delikatnej skóry pod pachami, które mogą wystąpić po goleniu. Delikatny zapach zapewnia uczucie świeżości i czystości przez cały dzień.

Dzięki innowacyjnej technologii kompresji puszka dezodorantu jest mała i poręczna - możesz ją wszędzie zabrać. Opakowanie ma pojemność 75 ml, ale wystarcza na tyle samo aplikacji, co standardowa pojemność - 150 ml. Jest idealna do zabrania ze sobą na salę ćwiczeń lub do torby podróżnej, a dodatkowo możesz zrobić coś dobrego dla środowiska. Puszka 75 ml to o 50% mniejsza zawartość gazów wytłaczających i 20% mniej zużytego aluminium w porównaniu do puszki 150 ml.

Byłam bardzo zaskoczona, że mniejsza puszka 75 ml wystarcza na tak samo długo, jak klasyczne opakowanie o pojemności 150 ml. Dzięki mniejszym rozmiarom dezodorant jest bardziej poręczny, więc mogę wrzucić go do torebki i mieć zawsze pod ręką. - Magda, redaktorka naczelna Polki.pl

fot: materiały prasowe

Antyperspirant Dove Compressed Original w areozolu



Masz stresującą pracę i odnosisz wrażenie, że czasem intensywnie się pocisz? Każdy twój dzień przynosi nowe wyzwania, a ty chcesz mieć wszystko pod kontrolą? Wiemy, jak to osiągnąć!

Odpowiedzią na wymagania i potrzeby współczesnych kobiet jest Antyperspirant Dove Compressed Original w aerozolu, który chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem nawet do 48-godzin. Postanowiłyśmy poddać go ekstremalnej próbie i sprawdzić, czy obietnice producenta są zgodne z prawdą.

Kosmetyk testowała Magda Klimkowska, redaktorka naczelna Polki.pl. Magda lubi mieć wszystko pod kontrolą. Ze względu na swoje stanowisko często stawia czoło ekstremalnym sytuacjom, które wymagają opanowania i nerwów ze stali.

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a ja lubię mieć wszystko pod kontrolą. Idealny antyperspirant powinien zapewnić mi ochronę przed potem i pielęgnować moją wrażliwą skórę. - Magda Klimkowska, redaktorka naczelna Polki.pl

fot: archiwum prywatne

Od lat używam produktów Dove. Bardzo lubię klasyczny zapach tych produktów, więc dlatego od razu polubiłam nowy antyperspirant tej marki. Mam bardzo wrażliwą skórę, więc szukam dezodorantów, które nie podrażniają. Dove Compressed Original doskonale spełnia ten warunek, a wręcz pomaga zredukować zaczerwienienia powstałe po goleniu - nakładałam go nawet zaraz po użyciu depilatora. Ten antyperspirant dba o skórę pod pachami jak żaden inny. A doskonałe wzornictwo opakowania sprawia, że jest fajnym gadżetem, który trzymam na toaletce. - Magda, redaktorka naczelna Polki.pl