Antyperspirant Compressed Cotton Dry marki Rexona zapewnia świeżość i długotrwały zapach dzięki technologii Motionsense - im więcej się ruszasz, tym bardziej cię chroni. Zapewnia ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem nawet do 48 godzin. Ma subtelny i łagodny zapach o lekkich, kwiatowych nutach. Zapewnia komfortowe poczucie suchości pod pachami i dodaje pewności siebie.

Dzięki innowacyjnej technologii kompresji puszka dezodorantu jest mała i poręczna - możesz ją wszędzie zabrać. Opakowanie ma pojemność 75 ml, ale wystarcza na tyle samo aplikacji co standardowa pojemność - 150 ml.

Antyperspirant to jeden z podstawowych kosmetyków do codziennej pielęgnacji. Wielkie koncerny kosmetyczne prześcigają się w tworzeniu nowoczesnych produktów, które mają sprostać wszystkim naszym wymaganiom i potrzebom.

Nas zainteresował najnowszy spray Rexona Compressed Cotton Dry. Postanowiłyśmy poddać go ekstremalnej próbie i sprawdzić, czy obietnice producenta są zgodne z prawdą.

Kosmetyk testowała Małgorzata Germak, redaktor działu Związki i Seks. Gosia żyje w ciągłym biegu. Zaraz po pracy jedzie rowerem na trening boksu tajskiego. Ona najlepiej wie, czym jest prawdziwy wycisk na sali treningowej.

Ruch to mój żywioł! Trenuje 4-5 razy w tygodniu i potrzebuje silnego wsparcia. Chciałabym zapomnieć o przykrym zapachu i niekomfortowych sytuacjach.

Ruch to mój żywioł! Trenuje 4-5 razy w tygodniu i potrzebuje silnego wsparcia. Chciałabym zapomnieć o przykrym zapachu i niekomfortowych sytuacjach.

W torbie treningowej zawsze mam miejsce na antyperspirant. Jednak tradycyjne puszki mają zawsze spore rozmiary, a przez to są mało poręczne. Dlatego Rexona dostaje pierwszy plus za mniejsze opakowanie! Spray zapewnia długotrwałą świeżość, a im więcej się ruszam, tym bardziej mnie chroni. Dodatkowo zapewnia poczucie suchości pod pachami. A subtelny kwiatowy zapach sprawia, że jest bardzo przyjemny w użyciu. Nie pozostawia plam i daje poczucie komfortu. Idealny do codziennego stosowania, nie tylko dla osób aktywnych fizycznie.

- Gosia, redaktor działu Związki i Seks