Płyn micelarny - jak działa i kto powinien go używać?

Płyn micelarny gości na półkach drogeryjnych już od jakiegoś czasu. To chwyt marketingowy, czy rzeczywiście hit kosmetyczny? Zapewne zdarzyło ci się już użyć płynu micelarnego, ale czy na pewno wiesz jak działa? Podpowiadamy jak należy używać płynu micelarnego. Dla kogo jest korzystny, a u kogo nie zadziała?



Płyn micelarny to kosmetyk do oczyszczania twarzy, który jest zalecany do demakijażu. Jego innowacyjność polega na tym, że łączy w sobie działanie żelu, mleczka, toniku i płynu do demakijażu oczu.

Skład płynu micelarnego

W składzie płynu micelarnego znajdziemy głównie tzw. miecele - mikroskopijne cząteczki o kulistym kształcie. Specyficzna budowa miceli powoduje, że działają jak magnes - "przyciągają" oraz pochłaniają nadmiar sebum, czy cząsteczek makijażu i rozmaitych zanieczyszczeń lądujących w ciągu dnia na skórze naszej twarzy.

Działanie płynu micelarnego

Płyn micelarny działa oczyszczająco, zmywa makijaż, odświeża cerę i neutalizuje poziom PH skóry, przywracając jej kwaśny odczyn. Może też wpływać na zwężenie porów oraz zapobiegać powstawaniu wyprysków krwionośnych. Przede wszystkim także nawilża skórę, dzięki czemu w trakcie regularnego stosowania staje się ona miękka, gładka i przyjemna w dotyku.

Płyn micelarny ponadto myje skórę delikatnie i dokładnie, nie wywołując podrażnień i nie naruszając bariery hydrolipidowej skóry. Dzięki temu, płyn micelarny nadaje się nie tylko do oczyszczania twarzy, ale także do demakijażu oczu i z powodzeniem może zastąpić kosmetyki w formie mleczka czy żelu.

Kto powinien używać płyn micelarny?

Płyn micelarny jest polecany zwłaszcza osobom z cerą wrażliwą i suchą, ponieważ nie podrażnia, nie obciąża, nie pozostawia na powierzchni tłustego filmu. Nie ma też w swoim składzie substancji zapachowych i barwników oraz zawiera zazwyczaj minimalną ilość konserwantów, więc płyn mogą stosować osoby ze skórą alergiczną, atopową i trądzikową.

Dla kogo płyn micelarny nie jest wskazany? Płyn micelarny może sobie nie poradzić z usunięciem kosmetyków wodoodpornych, bazujących na silikonach. Wówczas może być potrzebny silniejszy kosmetyk do demakijażu. Wówczas zaleca się, by użyć płynu micelarnego w końcowej fazie oczyszczania twarzy, jako ostatnią warstwę.

Jak używać płynu micelarnego?

Płyn micelarny można stosować i rano, i wieczorem. Rano do odświeżenia skóry i przygotowania do makijażu, wieczorem do oczyszczenia skóry z sebum i zanieczyszczeń. Osoby z bardzo wrażliwą cerą stosują płyn micelarny także do mycia twarzy, unikając w ten sposób wody.

Płyn micelarny nanosimy na wacik kosmetyczny i delikatnie przecieramy nim twarz - uwaga! - bez pocierania i rozciągania skóry. W przypadku demakijażu oczu wystarczy przytrzymać wacik przez kilka senkund na zamkniętej powiece. Przecieramy skórę aż do momentu, kiedy wacik będzie zupełnie czysty. To znaczy, że skóra została oczyszczona prawidłowo. Po zastosowaniu płynu micelarnego nie musimy już zmywać twarzy wodą.

Na podstawie materiałów prasowych Agito.pl