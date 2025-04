Czy nastolatki powinny się depilować? Jeśli tak, to w jakim wieku? Depilatorem, maszynką, woskiem czy jeszcze inaczej? Jak się okazuje, pierwsza depilacja rodzi wiele pytań i wątpliwości. Dlatego poprosiliśmy o konsultację dermatologa, dr Aleksandrę Jagielską z kliniki Sthetic, eksperta marki Braun.

Reklama





Polki.pl: Kiedy nastolatka powinna zacząć się depilować?

Dr Aleksandra Jagielska, dermatolog: Każda nastolatka powinna zacząć się depilować wtedy, kiedy poczuje taką potrzebę. Nie ma żadnej cezury wiekowej. Oczywiście okres wzrostu włosów i pojawiania się niechcianego owłosienia dotyczy najczęściej dziewczyn w okresie dojrzewania. To dlatego u jednej dziewczyny te włoski pojawiają się wcześniej, inne później. Średnio ok. 12 roku życia.

Czym się różni skóra dorosłej kobiety od skóry nastolatki i czy należy używać innych depilatorów czy sposobów depilacji mając -naście i -dziesiąt lat?

Skóra młodych kobiet jest przede wszystkim bardziej wrażliwa i bardziej delikatna. Młode dziewczyny częściej boją się bólu, więc poleca się im mniej bolesną depilację, najlepiej taką, którą można z łatwością przeprowadzić w warunkach domowych. Oczywiście mama może zaprowadzić córkę do gabinetu kosmetycznego, ale prawda jest taka, że wiele młodych dziewczyn krępuje się tego. To dlatego najlepiej zacząć pozbywać się niechcianego owłosienia w zaciszu własnego domu.

Która metoda będzie lepsza - golenie czy depilacja depilatorem?

Oczywiście każdy rodzaj depilacji ma swoje plusy i minusy. Golenie się maszynką jest szybsze. Ale z drugiej strony włoski szybciej odrastają i łatwiej można podrażnić skórę. Trzeba więc pamiętać, by depilację za pomocą maszynki do golenia przeprowadzać ostrożnie, tak, by nie podrażnić skóry. Proponuję golenie na mokro, najlepiej z zastosowaniem pianki lub żelu do golenia. Golenie najlepiej wykonać po prysznicu lub kąpieli. To właśnie wtedy nasza skóra i włoski są bardziej miękkie, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko podrażnienia skóry.

A depilator?

Depilacja depilatorem kojarzyła się kiedyś z czymś bardziej bolesnym i bardziej skomplikowanym niż golenie się maszynką. Ale rynek odpowiada na potrzeby swoich użytkowników. W związku z tym pojawiły się depilatory do depilacji dla początkujących. Tego typu urządzenia mają zestaw pęset depilujących oraz nasadkę zaopatrzoną w ostrza, które usuwają nawet te bardziej niesforne włoski. Ciekawa jest też masująca nasadka, która znieczula skórę i sprawia, że sama depilacja jest przyjemniejsza i bezbolesna. Główną zaletą depilatora jest przede wszystkim to, że mamy gładką skórę bez włosków na okres ok. 4 tygodni, czego nie uzyskamy wybierając maszynkę do golenia.

O czym należy pamiętać, wykonując pierwszą depilację?

Młodym osobom polecam depilację po prysznicu lub kąpieli. Dzień wcześniej dobrze jest też wykonać peeling do ciała, najlepiej gruboziarnisty, który rozmiękcza warstwę rogową naskórka, a włosy będą prostsze do usunięcia. Ważne jest też, by włoski nie były zbyt długie, bo wtedy cały proces depilacji jest bardziej bolesny. Takie dłuższe włoski warto najpierw zgolić, następnie odczekać aż trochę odrosną i wtedy zadziałać depilatorem.

Czy można pożyczać od siebie depilator - nastolatki często to robią, czy to zbyt intymne i nie powinny tego robić?

Do tego bym nie zachęcała. Chodzi przede wszystkim o względy higieniczne. Depilator to urządzenie osobiste. Musimy pamiętać, że możemy sobie przenieść nie tylko zakażenia skóry, ale i poważne choroby, jak na przykład wirusowe zapalenie wątroby.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania co do depilacji?

Takim przeciwwskazaniem do depilacji mogą być zmiany zapalne występujące na obszarze, który chcemy poddać depilacji. Chodzi o krostki ropne, schorzenia skóry, czy podrażnienia i skóra atopowa.

Jak zapobiec wrastaniu włosków?

Najlepszym sposobem jest peelingowanie skóry przed i po depilacji, a także natłuszczanie skóry. Można też stosować kremy po depilacji, które zawierają substancje aktywne, np. wyciąg z papainy, które opóźniają wzrost włosów i ich odrastanie. Taki krem należy nałożyć zaraz po depilacji i następnie 2-3 dni po samym zabiegu.

Reklama

Jak zadbać o skórę po depilacji?

Bardzo ważne jest natłuszczanie skóry, które zapobiega wrastaniu włosków i podrażnieniom skóry. To dlatego warto wykonywać depilację wieczorem, by potem skórę natłuścić balsam zawierającym aloes lub mocznik. Należy za to unikać preparatów na bazie spirytusu, które podrażniają skórę.