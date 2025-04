Na przestrzeni ostatnich 10 lat, trendy w pielęgnacji skóry twarzy zmieniły się diametralnie. Oczywiście, głównym punktem wyjścia do odpowiedniego dbania o cerę, jest ustalenie jaki jest jej rodzaj (sucha, mieszana, normalna czy tłusta), ale z doświadczenia wiemy, że warto też zwracać uwagę na najnowsze tendencje.

Reklama

Bo w trendach urodowych chodzi o coś zupełnie niż w tych modowych. Tendencje w pielęgnacji zmieniają się nie przez czyjeś widzi mi się, ale dlatego, że z każdym dniem wiemy o skórze więcej. Poza tym docierają do nas nieznane do tej pory kosmetyki z innych krajów. Przykładem mogą być te azjatyckie, które zupełnie zmieniły podejście Polek do dbania o cerę.

Specjalnie dla was zebrałyśmy najnowsze i najlepsze trendy w pielęgnacji skóry twarzy w jednym miejscu. Kosmetyczne marki co rusz prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej wymyślnych gadżetów do makijażu.

Reklama

Trendy w pielęgnacji twarzy, które musisz znać:

Wieloetapowy demakijaż kluczem do pięknej cery - mycie twarzy samym żelem już nie wystarczy. Podążając za trendami prosto z Japonii, najważniejszym kosmetykiem do oczyszczania twarzy stał się olejek. Myjemy nim całą twarz, okolice oczu również. Zmywamy ciepłą wodą. Witalizacja czyli pobudzenie naturalnych procesów regeneracyjnych w skórze, zwiększenie cyrkulacji krwi, co sprzyja odnowie i poprawie kolorytu skóry. Nasadkę witalizującą skórę twarzy znajdziesz w nowym zestawie do depilacji, oczyszczania i witalizacji twarzy Braun FaceSpa SE851v. Dedykowana nasadka dostosowuje się do konturów twarzy a masaż i łagodny peeling przyczyniają się do poprawy wyglądu skóry już po 3 zabiegach. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc cały zabieg może być naturalną częścią rytuału codziennej pielęgnacji pod prysznicem. Maseczki w płachcie - w codziennej pielęgnacji nie możesz zapomnieć o duecie: serum+krem. Ale to nie wszystko. By odpowiednio nawilżyć cerę, regularnie stosuj maseczki w płachcie. Czym się wyróżniają? To absolutny bestseller. Maseczki kosztują niewiele, a ich działanie jest natychmiastowe. Odżywiają, wygładzają i nawadniają skórę jak nic innego! Naturalne kosmetyki - co ciekawe, większość z nich to nasze rodzime marki. Kosmetyki naturalne są produktami pozbawionymi jakichkolwiek sztucznych dodatków. Są najczęściej pochodzenia roślinnego, a ich dodatkową zaletą jest to, że nie są testowane na zwierzętach. To dzięki nim nasza skóra zostaje odżywiona i odpowiednio wypielęgnowana. Kremy DIY - nie możesz znaleźć idealnego kremu dla siebie? Zrób go sobie w domu! Sklepy internetowe, które oferują pojedyncze składniki do samodzielnej zabawy w "małego chemika", przeżywają prawdziwe oblężenie. Wklepuj, a nie wcieraj - to zasada, której powinnaś trzymać się przy aplikacji zarówno serum, jak i kremu. Wklepywanie sprawia, że więcej cennych składników przedostaje się do wewnątrz skóry. Wcieranie tylko "rozciąga" skórę, co przyśpiesza powstawanie zmarszczek! Pewnie nie wiedziałaś, że jednym z najważniejszych kosmetyków do pielęgnacji jest tonik. Nawet jeśli go używasz, to nie spodziewasz się, że odgrywa tak olbrzymią rolę. Po pierwsze tonik nie ma oczyszczać skóry tylko ją TONIZOWAĆ (przecież wcześniej już dokładnie oczyściłyście cerę płynem miceralnym i żelem). Po drugie, jeśli mocno pocieracie skórę wacikiem, to bardzo ją podrażniacie. Wystarczy nabrać kilka kropel toniku na palce i wklepać w skórę. Poprawę zauważycie już po kilku dniach.