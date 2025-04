Twój charakter to indywidualny zestaw cech osobowości. To od niego zależy, jaki masz stosunek do innych ludzi, otaczającej cię rzeczywistości i, oczywiście, samej siebie. A także do szeroko pojętej kwestii pielęgnacji. Zastanów się: dlaczego ty preferujesz długą gorącą kąpiel, a twoja najlepsza przyjaciółka szybki prysznic? Może dlatego, że gdy ty leżysz pod kocem z kubkiem herbaty i książką, ona rozciąga się po wieczornym joggingu? Luksja, mając świadomość tego, jak różne są kobiety, ma w swoim portfolio produkty dla każdej z nich, bez względu jak odmienne mają charaktery i jak różny styl życia prowadzą. Od 25 lat ta polska marka co sezon oferuje nowości, zgodne z panującymi trendami i w odpowiedzi na potrzeby kobiet. A ty? Jaka jesteś? Czy uważasz się za...

...fankę natury?

Wszystko, co naturalne jest dla ciebie stworzone, a najlepiej czujesz się na łonie natury? Jeśli jesteś taką romantyczną duszą, najnowsza linia mydeł w kostce Luksja Nostalgia uwiedzie cię. Nawiązuje ona do znanych na całym świecie mydeł marsylskich, o tradycyjnej recepturze, a wysoka zawartość składników naturalnych czyni je delikatnymi dla skóry.

...delikatną i kobiecą?

Chcesz, aby w twoim życiu panowała harmonia? To spokój wprowadza cię w najlepszy nastrój? W takim razie zachwycą cię płyny, dzięki którym kąpiel w wannie pełnej piany stanie się najlepszym lekarstwem na stres. Do tego pięknie pachnące świece, miękkie ręczniki... O tak, to lubisz najbardziej, prawda?

...kobietę aktywną?

Twój kalendarz pęka w szwach od liczby zadań i obowiązków? Przy tym kochasz ten wieczny pęd i kolejne wyzwania są dla Ciebie przyjemnością? W twojej łazience doskonale sprawdzą się żele pod prysznic ze składnikami balsamu Care Pro. Kosmetyki z tej serii nawilżają i wygładzają skórę, będąc idealnym rozwiązaniem dla zabieganych kobiet, które nie chcą rezygnować z pielęgnacji mimo braku czasu.