Inwestujemy w najlepsze kremy do twarzy i ciała, odżywcze sera, maseczki, zabiegi w gabinetach, aby zachować piękny i promienny wygląd na dłużej, natomiast jeśli chodzi o stopy — są na szarym końcu naszej codziennej rutyny. A one, tak, jak pozostałe partie, tez wymagają czułości. Zwłaszcza teraz, w sezonie jesienno-zimowym powinnyśmy mieć je na swoim radarze, gdy schowane w grubych, wełnianych skarpetach i ciężkich butach oraz narażone na niskie temperatury są podatne na uszkodzenia - suchość, odmrożenia i pęknięcia. Jak nigdy wcześniej, potrzebują opieki i odżywczych produktów, które będą karmić je wszystkim, co najlepsze.

Jak prawidłowo pielęgnować stopy zimą? Oto 7 prostych, ale skutecznych wskazówek, dzięki którym utrzymasz szorstkie pięty na dystans.

Sucha, szorstka skóra i pękające pięty to wynik braku wilgoci, dlatego priorytetem w zimowym miesiącach powinno być nawilżanie. Porządne nawilżanie. Sięgnij po kremy z mocznikiem, które złuszczają i eliminują zrogowacenia (np. Cremobaza 50% lub Cerkoderm 30%), odżywcze maści (np. Alantan Plus) lub naturalne oleje: arganowy, jojoba, ze słodkich migdałów, z czarnuszki oraz oliwę z oliwek. Dla lepszych efektów, możesz je ze sobą łączyć.

Systematycznie rób też maseczki nawilżające. Możesz kupić gotowy produkt (np. skarpetki nawilżające L'Biotica), zrobić je samodzielnie (zmiksować pół banana, łyżkę miodu oraz wybrany olej i nałożyć na stopy na ok. 20 min) lub najprostszy sposób — wmasować grubszą warstwę ulubionego kremu, założyć bawełniane skarpetki i pozwolić mu robić swoje podczas snu.

Najlepszymi przyjaciółmi twoich stóp, zaraz po kremie nawilżającym są pumeks i tarka. Usuwają zrogowaciały naskórek, pozostawiając je gładkie, elastyczne i miękkie. Używaj ich minimum dwa razy w tygodniu. Pamiętaj również o dezynfekcji po każdym użyciu i dokładnym osuszeniu. Przechowuj je w suchych miejscach, z dala od wilgoci.

Nie zapominaj o złuszczających peelingach. Usuwają martwy naskórek i sprawiają, że skóra lepiej wchłania składniki odżywcze z preparatów. Bardzo dobrze sprawdzą się peelingi solne, kwasowe lub gotowe skarpetki złuszczające. Jednym z lepszych sposobów na poradzenie sobie z uporczywymi zrogowaceniami będzie też zastosowanie kwasu glikolowego.

Peeling do stóp, możesz również wykonać samodzielnie w domu. Świetnie zadziała kombinacja oliwy z oliwek z solą morską lub połączenie łyżki zmielonej kawy z ulubionym olejem i sokiem z cytryny.

Ciepłe (ale nie gorące!) kąpiele to zbawienie dla twoich stóp. Ukoją po ciężkim dniu i wspaniale je wypielęgnują. Dodaj do miski olejek z drzewa herbacianego, który działa antyseptycznie, oliwę z oliwek oraz sól morską i mocz je ok. 10 min. Po wszystkim, nałóż krem/olejek/maseczkę, zabezpiecz bawełnianymi skarpetkami i idź spać. Rano będziesz cieszyła się gładkimi, miękkimi stopami. Funduj im takie mini spa, tak często, jak tylko możesz.

Unikaj skarpetek wykonanych ze sztucznych materiałów. Sprawiają, że stopa szybciej się poci, nie oddycha, a to prosta droga do zakażeń, dlatego wybieraj tylko te z oddychających tkanin, np. bawełny. Miej też jedną parę skarpetek na noc, które będą uszczęśliwiać twoje stopy podczas snu. Nie tylko ogrzeją, ale też sprawią, że nałożony krem lepiej zadziała.

Dokładne mycie zapobiegnie rozwojowi grzybicy paznokci i stóp. Szoruj je starannie, a po wszystkim, dokładnie osusz, szczególnie między palcami. Nie zakładaj skarpetek na wilgotne stopy i nie chodź boso po mieszkaniu — niestety, na grzybicę jesteśmy narażone wszędzie, nie tylko na basenach.

Kluczem do pięknych stóp, jest też odpowiednio dobrane obuwie. Unikaj ciasnych, obcierających modeli. Wiemy, że botki ze szpiczastym noskiem są modne i świetnie wyglądają na stopie, ale robią im krzywdę, jeśli nosisz je codziennie. Aby utrzymać je w zdrowiu, wybieraj buty dobrej jakości i takie, w których będzie mogła oddychać i będzie zrelaksowana.

