Niektóre Panie mają ogromny problem ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego kremu pod oczy, bo jak to mówią „wszystkie kremy, które stosowały do tej pory, je uczulają”. Mam dla nich kilka praktycznych porad i aptecznych rozwiązań.

Przede wszystkim drogie Panie, chciałabym Was zmotywować, żeby zacząć myśleć o skórze wokół oczu wcześnie, czyli już około 20 roku życia. Jak to mówią lepiej przeciwdziałać niż leczyć. Dla tak młodej skóry pod oczami wystarczą kremy nawilżające. Pamiętajcie, że skóra wokół oczu jest bardzo delikatna i cienka, dlatego powinnyśmy poświęcić jej wyjątkową uwagę. Dodatkowo, skóra jest stale rozciągana przez pracę mięśni, mrużenie oczu czy ciągły ruch gałek ocznych.

Nie będziemy przecież siedzieć z kamienną twarzą, żeby się nie uśmiechać, bo powstaną „kurze łapki”. Dlatego uśmiechajmy się jak najwięcej, a do tego dodajmy dobry krem pod oczy. Oto kilka problemów związanych ze skórą pod oczami i prostych rozwiązań.

1. Zastój limfy

Opuchnięta skóra pod oczami może być wywołana nieodpowiednią cyrkulacją limfy oraz jej zastojem pod dolną powieką. Pewnie zaobserwowałyście, że najczęściej tego typu kłopot pojawia się rano. Rozwiązanie: możecie spróbować spać w taki sposób, żeby głowa była trochę wyżej na poduszce niż zazwyczaj. W naturalny sposób ułatwi to odpływ limfy. Kolejną poradą jest umieszczenie kremu lub żelu pod oczy do lodówki.

Bardzo ważne, żeby sprawdzić na opakowaniu w jaki sposób producent zaleca przechowywać dany produkt. Niektóre kremy pod oczy, jeżeli nie będą prawidłowo przechowywane, mogą tracić swoje właściwości, czyli innymi słowy nie wszystkie kremy można trzymać w lodówce. Dla Pań, które zmagają się z obrzękami pod oczami, z pomocą mogą przyjść kostki lodu przykładane do skóry o poranku.

2. Przesuszona skóra pod oczami

W zimę czy lato nie jest to proste, żeby utrzymać skórę w dobrej kondycji. Nie tylko skóra twarzy, ale także wokół oczu narażona jest na przesuszenie przez przebywanie w klimatyzowanych czy ogrzewanych pomieszczeniach. Pracując wiele godzin przed komputerem, nasze oczy są zmęczone i zaczynamy je pocierać, a to przecież też będzie miało negatywny wpływ na skórę wokół oczu!

Rozwiązanie: Przy długotrwałej pracy przy komputerze, warto stosować kropelki nawilżające do oczu, dzięki czemu zredukujecie potrzebę ich pocierania. Proste i skuteczne.

Druga rada to wrzucić do torebki krem/żel pod oczy i stosować go także w ciągu dnia. Trzecia opcja, z której chętnie korzystam w ciągu dnia, to odświeżenie skóry twarzy i nawilżenie jej wodą termalną lub hydrolatem. Woda termalna będzie opcją dla najbardziej delikatnych i wrażliwych Pań.

3. Oznaki starzenia, zmarszczki wokół oczu

Ciężko jest walczyć ze skutkami upływu lat. Starzenie jest naturalnym procesem i ważne jest, żeby to akceptować, ale dlaczego by tego procesu nie spowolnić, jeżeli mamy taką możliwość? Jedną z przyczyn utraty elastyczności skóry, jest spadek produkcji kolagenu, który odpowiada właśnie za napięcie skóry.

Ciekawostką jest fakt, że kolagen, który jest składnikiem kosmetyków, nie jest odpowiedzialny za to, żeby uzupełnić jego ilość w skórze. Nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby w magiczny sposób uzupełnił kolagen, który skóra traci wraz z wiekiem. Cząsteczki kolagenu są zbyt duże, żeby mógł przeniknąć do skóry właściwej.

Będzie on natomiast pełnił fantastyczne funkcje nawilżające i trzymające wodę w naskórku. Jeżeli chodzi o poprawę stanu skóry pod oczami, tutaj idealnie sprawdzą się kremy z retinolem, naszą królową odmładzania a także z peptydami, które także mają właściwości spłycające zmarszczki. Plus obydwu składników jest taki, że są bardzo dobrze przebadane.

4. Cienie pod oczami

Tutaj przyczyn może być bardzo wiele. Jednakże kosmetyki, które są dostępne na rynku to witamina C, która będzie miała efekt rozjaśniający plus jako bonus działanie przeciwstarzeniowe. Retinol także jest w stanie rozjaśnić skórę, ale pamiętajcie, że to jest składnik zarezerwowany dla Pań w wieku 30+. Roślina, która także może wspomóc waszą walkę z cieniami pod oczami, to arnika górska.

Wykazuje działanie regenerujące na skórę już na poziomie komórkowym, działa także rozjaśniająco na cienie pod oczami.

UWAGA! preparaty z retinolem czy witaminą C muszą być dedykowane pod oczy - są to zupełnie inne stężenia niż w kremach do twarzy czy w serach.

5. Pielęgnacja skóry zimą

Skóra wokół oczu jest szczególnie narażona na działanie niskich temperatur, wiatru, czy słońca. Dlatego w zależności od pory roku powinniśmy dobrać odpowiednią pielęgnację. Latem naturalnie będzie to ochrona SPF oraz okulary przeciwsłoneczne co sprawi, że nie będziemy aż tak mrużyły oczu, co pozwoli nam zmniejszyć prawdopodobieństwo powstawania „kurzych łapek” oraz utrwalenia zmarszczek mimicznych wokół oczu.

Zimą warto zainwestować krem o bogatszym składzie, który będzie stanowił delikatną barierę między skórą a środowiskiem zewnętrznym. Pamiętajcie jednak, żeby warstwa kremu była cienka. Wedle zasady mniej znaczy więcej. Dodatkowo szczególnie zimą, warto zaopatrzyć się w olejek do demakijażu jako pierwszy krok oczyszczania. Jest to szczególnie ważne dla warstwy hydrolipidowej skóry czyli tzw. płaszcza ochronnego skóry.

6. Skóra bardzo wrażliwa i alergiczna

Dla Pań, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniego dla siebie kremu pod oczy, bo każdy który użyją powoduje niechciane obrzęki, pieczenie czy łzawienie oczu proponuje rzucić okiem na skład. Warto żeby krem pod oczy miał takie składniki jak: kompleks 18beta-GA z L-Argininą, który będzie miał działanie przeciwświądowe i regenerujące na skórę.

Są też specjalne linie kremów pod oczy dla skóry wrażliwej i alergicznej, które mają składy skomponowane w taki sposób, że nie będą uczulały, a będą miały substancje nawilżające takie jak gliceryna czy kwas hialuronowy.

