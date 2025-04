Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy jest obecnie jedną z najczęściej występujących chorób autoimmunizacyjnych. Dotyka zazwyczaj kobiety od 30 do 50 roku życia. Za jej rozwój odpowiedzialne są predyspozycje genetyczne oraz czynniki środowiskowe.

To choroba autoimmunizacyjna, charakteryzująca się obecnością nacieków limfocytarnych w tarczycy i wytwarzaniem autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom tarczycowym. Przewlekły proces zapalny w gruczole tarczowym prowadzi do zniszczenia tyreocytów i niedoboru hormonów tarczycy. Według danych epidemiologicznych choroba Hashimoto dotyka nawet 15% populacji osób dorosłych na świecie, 7-10 razy częściej występuję u kobiet, a szczyt zachorowalności przypada na 30-50 r.ż. Niedobór hormonów tarczycy w sposób bardzo istotny wpływa na funkcjonowanie wielu układów - nerwowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, rozrodczego, ale także na skórę – wyjaśnia lek. Katarzyna Bornikowska, ekspertka Centrum Medycznego ENEL-MED.

Jakie są objawy skórne choroby Hashimoto i jak je złagodzić? Odpowiada ekspert Centrum Medycznego Enel-Med lek. Katarzyna Bornikowska — endokrynolog, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej.

Spis treści:

Przez niedostateczną pracę hormonów cierpi nasza skóra. Staje się sucha, blada, szorstka, zaczyna się łuszczyć, pogłębiają się zmarszczki, pojawiają się przebarwienia i wypryski.

Charakterystycznymi objawami Hashimoto są również: swędzenie, żółtawy odcień (spowodowany nadmiernym odkładaniem się karotenu) oraz obrzęk, który przyjmuje formę obrzęku śluzowatego. Najczęściej pojawia w okolicach oczu, uszu i nosa. Może wystąpić też pokrzywka.

Aby złagodzić zmiany skórne spowodowane chorobą Hashimoto, niezwykle istotna jest prawidłowa, codzienna pielęgnacja. Należy skupić się na nawilżeniu i odbudowaniu bariery hydrolipidowej. W ten sposób zmniejszymy jej wrażliwość, zredukujemy szorstkość oraz przywrócimy napięcie.

Pielęgnacja skóry przy Hashimoto

OCZYSZCZANIE

Przede wszystkim powinniśmy stosować delikatny preparat do oczyszczania skóry bez dodatku alkoholu, mydła i detergentów. Warto także zrezygnować z kosmetyków zawierających dużą ilość sztucznych barwników i konserwantów, bowiem mogą one nasilać objawy suchości skóry i wywoływać podrażnienia – mówi lek. Katarzyna Bornikowska.

fot. Pielęgnacja skóry przy chorobie Hashimoto/Adobe Stock, Alliance

ZŁUSZCZANIE

Kolejnym etapem pielęgnacji powinno być złuszczenie naskórka wykonywane bardzo delikatnie. Powierzchowne pozbycie się martwych komórek naskórka, umożliwi bowiem lepsze wnikanie substancji aktywnych z kremów i masek użytych w kolejnej fazie pielęgnacji. Polecane jest w tym wypadku stosowanie peelingów enzymatycznych, które zawierają w sobie enzymy, takie jak: papaina, bromelina czy enzym z dyni, które będą działały o wiele łagodniej niż zawarte w peelingach mechanicznych cząsteczki ścierające. Polecane są również kwasy chemiczne o niskich stężeniach tj. alfa-hydroksykwasy (AHA — alpha hydroxy acids) np. kwas mlekowy będący składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego (NMF — natural moisturising factor). Mocniejsze kwasy można dostosować po ustaleniu i pod nadzorem wykwalifikowanego kosmetologa – mówi lek. Katarzyna Bornikowska.

NAWILŻANIE

Warto zainwestować w głęboko nawilżający i odbudowujący naturalną barierę hydrolipidową krem zawierający aktywne składniki, takie jak: niacynamid (działa przeciwzapalnie); gliceryna i hialuronian sodu (nawilżają); skwalan, ceramidy (regenerują i wzmacniają naturalną barierę skóry); masło shea i olej makadamia (odżywiają i uzupełniają braki lipidów); alantoina i pantenol (łagodzą i koją) oraz ekstrakt z ostropestu (zmiękcza naskórek). Doskonałym uzupełnieniem i wsparciem codziennej prawidłowej pielęgnacji skóry w chorobie Hashimoto będą również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej - mówi lek. Katarzyna Bornikowska.

Warto pamiętać, że sama pielęgnacja to nie wszystko. Chcąc złagodzić objawy skórne, warto też zadbać o dobrze zbilansowaną dietę. W menu przy chorobie Hashimoto powinny znaleźć się m.in. tłuste ryby (np. makrela, łosoś); orzechy (włoskie, migdały, brazylijskie, laskowe); pełnoziarniste produkty zbożowe, owoce; warzywa; oliwa z oliwek oraz niskotłuszczowe, fermentowane naturalne produkty mleczne.

Przeciwwskazane są produkty wysoko przetworzone i zawierające cukier.

Hashimoto a dieta - zasady, produkty zalecane, przeciwwskazane, suplementy

Kluczem do utrzymania skóry w dobrej kondycji przy Hashimoto jest stosowanie preparatów silnie nawilżających, natłuszczających oraz łagodzących. Doskonale sprawdzą się te o bogatych formułach, mające w składzie: ceramidy, oleje, masła, prebiotyki, probiotyki, pantenol, alantoinę, mocznik i glicerynę.

Należy natomiast unikać produktów z dużą ilość sztucznych barwników, z konserwantami, alkoholem, mydłem oraz detergentami. Przesuszają ją i podrażniają.

Kosmetyki nietestowane na zwierzętach: lista polskich i zagranicznych marek cruelty free

Kosmetyki do pielęgnacji skóry przy Hashimoto

Łagodzący żel micelarny do mycia twarzy Sensibio Gel Moussant, Bioderma

fot. Łagodzący żel micelarny do mycia twarzy Sensibio Gel Moussant, Bioderma, cena: ok.49 zł/materiały prasowe

Prebiotyczny żel do mycia twarzy, okolic oczu i ciała Supreme Cleanser, Samarite

fot. Prebiotyczny żel do mycia twarzy, okolic oczu i ciała Supreme Cleanser, Samarite, cena: 99,99 zł/materiały prasowe

Łagodny żel myjący Pure On, Health Labs Care

fot. Łagodny żel myjący Pure On, Health Labs Care, cena: 129 zł/materiały prasowe

Żel do twarzy Your RELIEF, Your Kaya

fot. Żel do twarzy Your RELIEF, Your Kaya, cena: 69 zł/materiały prasowe

Nawilżający krem do twarzy, CeraVe

fot. Nawilżający krem do twarzy, CeraVe, cena: 71,99 zł/materiały prasowe

Ceramidowy krem regnerujący, BasicLab

fot. Ceramidowy krem regnerujący, BasicLab, cena: 99,90 zł/materiały prasowe (dostępny na www.cocolita.pl)

Lipoaktywny krem nawilżający, Cetaphil PS

fot. Lipoaktywny krem nawilżający, Cetaphil PS, cena: 61,99 zł/materiały prasowe

Krem do twarzy i ciała Cicalfate+, Avène

fot. Krem do twarzy i ciała Cicalfate+, Avène, cena: ok. 59 zł/materiały prasowe

Balsam do twarzy i ciała Cicaplast B5+, La Roche-Posay

fot. Balsam do twarzy i ciała Cicaplast B5+, La Roche-Posay, cena: 74,99 zł/materiały prasowe

Balsam do ciała Panthenol Comfort, MIXA

fot. Balsam do ciała Panthenol Comfort, MIXA, cena: 49,99 zł/materiały prasowe (dostępny w Super-Pharm)

Zestaw dr Joanny Ibisz do pielęgnacja skóry przy Hashimoto, Veoli Botanica

fot. Zestaw dr Joanny Ibisz do pielęgnacja skóry przy Hashimoto, Veoli Botanica, cena: 506,60 zł/materiały prasowe

