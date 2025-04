Kwasy w kosmetykach to prawdziwe remedium dla naszej skóry. Zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym warto włączyć je do naszego beauty planu. Takie rozwiązanie wybiera też Ambasadorka marki Arkana – Grażyna Wolszczak.

Po lecie, jak każda kobieta mam ochotę zafundować swojej skórze małą regenerację. Chętnie używam produktów o bogatych, sprawdzonych składnikach, takich jak np. kwasy. One naprawdę działają, dlatego staram się szukać produktów, które zawierają je swoim składzie. Mój przepis na odżywienie i odmłodzenie cery to dwutorowe działanie: najpierw odwiedzam mój ulubiony gabinet kosmetyczny, a potem wzmacniam efekty zabiegu poleconymi kremami. Obecnie zaprzyjaźniłam się z najnowszą linią marki Arkana, Acid Therapy. To idealne rozwiązanie dla odnowy skóry, nie tylko po lecie.