Marzysz o pięknej skórze, niezależnie od wieku? Pomimo wielu starań, zdrowego trybu życia i pielęgnacji różnymi kosmetykami, na twojej twarzy pojawiają się zmarszczki? Wiemy, jak temu zaradzić!

Innowacyjne rozwiązania - nauka i natura



Marka AVA jest PIONIEREM ECO BEAUTY i już w 2008 zaczęła produkcję ekologicznych kosmetyków w Polsce. Teraz laboratorium AVA we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi stworzyło innowacyjną linię kosmetyków Botanical HiTech. To niesamowite produkty, przeznaczone do pielęgnacji twarzy. Kosmetyki zawierają do 98% produktów pochodzenia naturalnego. Działają odmładzająco, liftingująco i przeciwzmarszczkowo. Spowalniają proces starzenia się skóry i regenerują ją.

Jak powstały? Czym się wyróżniają oraz co dokładnie znajdziemy w linii produktów?



Nowoczesne technologie

To pierwsze kosmetyki w Polsce, do produkcji których wykorzystano trzy innowacyjne technologie w jednym kosmetyku/ na raz.

Emulsja wielokrotna WOW

Formuła woda w oleju i znowu w wodzie. Składniki są stopniowo uwalniane, dzięki czemu wnikają w głębsze warstwy skóry, dodatkowo są chronione przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

W przypadku emulsji WOW kluczową metodą wspomagającą działanie jest sposób aplikacji. Dzięki wklepaniu produktu w skórę a nie rozcieraniu go osiągniemy lepszy efekt i krem wchłonie się szybciej.

Mikronizacja ekstraktów

Mechaniczne zmniejszenie cząstek. Wszystko po to, by składniki aktywne wnikały lepiej i głębiej oraz działały skuteczniej.

Naturalny antyoksydant - taksyfolina

To substancja o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym, która doskonale nawilża, redukuje przebarwienia.

W zgodzie z naturą

Kosmetyki z linii HiTech zawierają aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Zawarto w nich unikalne składniki, takie jak kompleks ze śnieżnej algi, zielonego kawioru czy aloesu.

Opakowania otrzymały aprobatę od ECOCERT. Co to znaczy? Są ekologiczne - wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Linia Botanical HiTech

Liftingujący krem do twarzy na dzień - ten kosmetyk to gwarancja zdecydowanie młodszej skóry. Wszystko za sprawą kompleksu ze świeżych alg, zielonego kawioru oraz alg laminarii. Krem działa liftingująco, nawilżająco i odżywczo.

- ten kosmetyk to gwarancja zdecydowanie młodszej skóry. Wszystko za sprawą kompleksu ze świeżych alg, zielonego kawioru oraz alg laminarii. Krem działa liftingująco, nawilżająco i odżywczo. Odmładzający krem do twarzy na noc - dzięki taksyfolinie oraz proretinolu, a także komórkom macierzystym, kosmetyk regeneruje skórę, wygładza ją i rozjaśnia.

- dzięki taksyfolinie oraz proretinolu, a także komórkom macierzystym, kosmetyk regeneruje skórę, wygładza ją i rozjaśnia. Korektor zmarszczek - to serum antyoksydacyjne. Skutecznie eliminuje wolne rodniki, działa odmładzająco i liftingująco. Dodatek aloesu silnie nawilża i regeneruje.

- to serum antyoksydacyjne. Skutecznie eliminuje wolne rodniki, działa odmładzająco i liftingująco. Dodatek aloesu silnie nawilża i regeneruje. Regenerujące serum modelujące owal twarzy - najlepiej zadziała po peelingu kwasowym. Skutecznie łagodzi podrażnienia, nawilża i przyspiesza odbudowę komórkową. Co więcej, kosmetyk został doceniony przez profesjonalistów i otrzymał prestiżową nagrodę - Doskonałość Roku Twój Styl 2021!

Wielofunkcyjny krem pod oczy - wzmacnia i uszczelnia naczynka, niweluje cienie i worki pod oczami. Kompleks olejowy natłuszcza i odżywia delikatną skórę.

Linię dodatkowo uzupełnia duet do demakijażu

Skuteczne oczyszczenie - mleczko, które doskonale usuwa makijażu. Świetnie oczyszcza skórę i przywraca jej równowagę hydrolipidową.

które doskonale usuwa makijażu. Świetnie oczyszcza skórę i przywraca jej równowagę hydrolipidową. Wyraźne odświeżenie – tonik - usuwa martwy naskórek, reguluje pH, oczyszcza i rozjaśnia skórę.

Kosmetyki z linii HiTech idealnie się uzupełniają i stanowią podstawę pielęgnacji. Znajdziesz je w Hebe i innych wybranych drogeriach.

