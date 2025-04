11 z 11

For Your Beauty to drewniana szczotka do masażu Holz. Stosowanie tej szczotki sprawia, że skóra masowana jest w przyjemny i zdrowy sposób. Wypustki dopasowują się idealnie do ciała, polepszając jego ukrwienie. Stabilna taśma umieszczona na tylnej stronie szczotki zapewnia pewne użytkowanie. Cena: 11,99 zł / 1 szt., Rossmann