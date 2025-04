Po zimie skórze przydadzą się pielęgnacyjne porządki. Wraz z marką Luksja prezentujemy

5 prostych trików, które sprawią, że skóra znów będzie piękna, jędrna i aksamitna.

- Naprzemienny ciepły i zimny prysznic pobudza krążenie, dzięki czemu skóra staje się bardziej napięta i gładka, a cellulit mniej widoczny.

- Temperatura wody pod prysznicem nie powinna mieć więcej niż 38 st. C. Dlaczego? Ponieważ zbyt ciepła przyczynia się do wysuszenia skóry. Dodatkowo, aby zapewnić skórze optymalny poziom nawilżania, po każdej kąpieli warto zastosować kosmetyk nawilżający: balsam lub mleczko. Dla ceniących czas doskonałym wyjściem będzie sięgnięcie po mleczko pod prysznic ze składnikami balsamu do ciała Luksja Care Pro.

- Jeżeli nawet my musimy być na diecie, nasza skóra nie. Dlatego może dostać swoją... porcję czekolady (gorzką rozpuszczamy w 500 ml ciepłego mleka i wlewamy do wody). Jej zapach unoszący się w trakcie kąpieli ukoi zmysły, a zawarte w czekoladzie kakao pomoże nam walczyć ze zbędnymi centymetrami.

- Jeśli skóra wymaga głębszego oczyszczenia, potrzebny jej będzie peeling, np. taki zrobiony z cukru i miodu. Ten zgrany (i naturalny!) duet złuszcza naskórek i doskonale oczyszcza zatkane pory.

- Skóra wymaga także nawilżania od wewnątrz, dlatego każda z nas powinna pić ok. 2 litrów wody (często, ale małymi porcjami) każdego dnia.

