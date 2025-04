Szczotkowanie zębów to coś, co wszyscy robimy dwa razy dziennie. I chociaż wielu z nas szczotkuje je bez zastanawiania się nad tym, Philips Sonicare zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu osób. To produkt nie tylko innowacyjny, ale i pożądany. Szczoteczki soniczne tej marki zajmują czołowe miejsca na urodzinowych i świątecznych listach życzeń i są jedną z pierwszych rzeczy, o których pamiętamy, żeby spakować w przypadku wyjazdu. Markę doceniają osoby borykające się z problemami w obrębie jamy ustnej czy noszące aparat ortodontyczny. Wtedy tym chętniej sięgają również po irygatory Philips Sonicare. W dodatku marka Philips Sonicare pomaga również najmłodszych wyrabiać zdrowe nawyki szczotkowania na całe życie. Pierwsi użytkownicy tego modelu, korzystają już z pewnością ze szczoteczek przeznaczonych dla nastolatków i dorosłych. Szczoteczka Philips Sonicare For Kids sprawia, że mycie zębów stało się zabawą dzięki aplikacji i sympatycznej postaci Sparkly’ego.

Technologia w sercu marki

Wszystkie modele szczoteczek do zębów Philips Sonicare, które są używane i polecane na całym świecie, opierają się na działaniu technologii sonicznej. Czyszcząca siła aż 62 tyś. ruchów Philips Sonicare na minutę to unikalne połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających jej włókien, które skutecznie usuwają już rozbitą płytkę. Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.

Oprócz współpracy z profesjonalistami z zakresu stomatologii, Philips Sonicare wykorzystuje inteligentne technologie - tutaj przykładem może być najbardziej zaawansowana szczoteczka do zębów w portfolio Philips, Philips Sonicare Prestige 9900 z technologią SenseIQ. Dzięki niej szczoteczka diagnozuje technikę szczotkowania, wyczuwa siłę nacisku, ruch, pokrycie, a także inne dane nawet 100x na sekundę. Dzięki zebranym informacjom adaptuje się w czasie rzeczywistym i dopasowuje intensywność czyszczenia, gdy włókno dociska się zbyt mocno. Wreszcie koniec z nadmiernym naciskiem na dziąsła i zęby! Ponadto szczoteczka współpracuje z opartą na sztucznej inteligencji aplikacją Philips Sonicare, dzięki której otrzymasz indywidualny instruktaż i wskazówki podczas szczotkowania oraz szczegółowe raporty ze wszystkich dni.

fot. materiały prasowe

30 lat historii innowacji

Od momentu powstania i stworzenia Philips Sonicare 30 lat temu, związek między zdrowiem jamy ustnej i ogólnym stanem organizmu staje się coraz wyraźniejszy, a Philips Sonicare nadal koncentruje się na wykorzystaniu technologii do poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie, stawiając przede wszystkim na zespół i innowacje. Ze wszystkimi zmianami i innowacjami na przestrzeni lat, firma Philips z dumą może stwierdzić, że spełniła swoją wizję, gdy trzy dekady temu wyruszyła w podróż z technologią Philips Sonicare, aby ustanowić ją światowym standardem w pielęgnacji jamy ustnej.

fot. materiały prasowe