Marzysz o gładkiej skórze i wydaje Ci się, że długotrwałe metody depilacji nie są proste, a proste sposoby dają z kolei efekt na bardzo krótko? Poznaj innowacyjne urządzenie Philips LumeaPrestige do domowej depilacji światłem.

Jak działa Philips Lumea?

Urządzenie wykorzystuje innowacyjną technologię Lumea (intensywne światło pulsacyjne), opartą na metodach stosowanych dotąd w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów, w rezultacie czego włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Po 3 pierwszych zabiegach możesz zauważyć już do 92% redukcji owłosienia! Prosty i delikatny zabieg z Philips Lumea zapobiega odrastaniu włosków, zapewniając piękną i gładką skórę na długo. Delikatne impulsy światła stosowane regularnie pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry nawet do 8 tygodni. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Nowe modele Lumea Prestige posiadają unikalne, specjalnie wyprofilowane nasadki stworzone, by uzyskać optymalne efekty na wszystkich obszarach ciała. Dostępne są 4 nasadki: duża nasadka do ciała, nasadka do pach, precyzyjna nasadka do twarzy i nasadka do okolic bikini. Nasadki różnią się kształtem, rozmiarem okienek i filtrami. Np. włoski w strefie bikini zwykle są grubsze i mocniejsze, dlatego dodatkowy, przezroczysty filtr skupia tę samą wiązkę światła na mniejszej powierzchni, zapewniając skuteczną depilację tego problematycznego obszaru. Specjalna zakrzywiona konstrukcja nasadki do pach oraz okienko o powierzchni 3 cm2 ułatwiają usuwanie trudno dostępnych włosków. Z kolei skóra twarzy jest na ogół cieńsza i delikatniejsza niż na ciele, więc dodatkowy, bardzo czerwony filtr zapewnia maksymalne bezpieczeństwo depilacji delikatnej skóry twarzy, a małe płaskie okienko o powierzchni 2 cm2, zapewnia precyzyjne stosowanie na górnej wardze, podbródku i linii szczęki.

Podczas depilacji z Philips Lumea wybór właściwego ustawienia intensywności zabiegu jest kluczowy, aby zapewnić jego skuteczność przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Właśnie dlatego czujnik SmartSkin rozpoznaje Twój kolor skóry i doradza właściwy poziom intensywności zabiegu dla Ciebie.Jeżeli jednak poczujesz, że poziom intensywności światła jest zbyt wysoki / niski, lub jeżeli zabieg na sugerowanym poziomie sprawia Ci dyskomfort, Philips LumeaPrestige, jako jedyne urządzenie na rynku daje również możliwość przejścia na tryb manualnego doboru intensywności światła.

LumeaPrestige działa zarówno na zasilaniu akumulatorowym, jak i po podłączeniu do kabla sieciowego.Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia PhilipsLumeasą bezpieczne ibezbolesne.LumeaPrestige posiada lampę o wysokiej wydajności ponad 250 000 błysków, co zapewnia 20 lat użytkowania przez jedną osobę. Co ważne, lampy nie trzebawymieniać, stąd nie musisz martwić się o dodatkowe koszty użytkowania.

