Peeling i depilacja idą w parze. To klucz do aksamitnie gładkiej skóry, bez podrażnień, czerwonych krostek i wrastających włosków. Sam krem i maszynka niestety nie wystarczą.

Aby jednak czerpać z peelingu jak najwięcej korzyści, trzeba wiedzieć, jak i kiedy go wykonywać oraz dobrać go odpowiednio do potrzeb skóry.

Przeczytaj, kiedy najlepiej robić peeling — przed czy po goleniu, jaki wybrać i co użyć tuż po zabiegu.

Niezależnie od tego, czy golisz nogi, pachy, ręce czy okolice bikini, peeling zawsze należy robić przed depilacją. Żeby zwiększyć jego działanie, możesz użyć specjalnej, złuszczającej rękawicy.

Zabieg zmiękczy naskórek oraz podniesie włoski, dzięki czemu wszystko pójdzie gładko. Robiąc peeling po goleniu, ryzykujesz swędzącą skórą, zaczerwieniem, krostkami oraz wrastającymi włoskami.

Oto zalety stosowania peelingu przed depilacją:

wygładza i zmiękcza skórę,

zapobiega wrastaniu włosków,

zmniejsza ryzyko powstawania czerwonych krostek i podrażnień,

ułatwia depilację.

Jak usunąć włoski z twarzy? 3 najlepsze sposoby na meszek

fot. Peeling przed goleniem/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Peelingu nie musisz robić przed każdym goleniem. Wystarczy jeden zabieg w tygodniu.

Najpopularniejsze są produkty typu scrub. Wyróżniamy dwa rodzaje: gruboziarnisty (solny) oraz drobnoziarnisty (cukrowy). Gruboziarnisty jest mocniejszy, dlatego odradza się go osobom z tendencją do pękających naczynek i mającym bardzo wrażliwą skórę. Drobnoziarnisty natomiast może stosować każdy.

Możesz kupić gotowy kosmetyk w drogerii lub przygotować go samodzielnie w domu. Domowy peeling do ciała jest znacznie tańszy i tak samo skuteczny.

Domowy peeling cukrowy do ciała przed goleniem — przepis

Składniki:

2 łyżki cukru,

5 łyżeczek oliwy z oliwek/oleju kokosowego/oleju rzepakowego/oliwki dla dzieci.

Połącz dokładnie ze sobą składniki i wmasuj w skórę okrężnymi ruchami. Spłucz letnią wodą.

Peeling warto również zrobić przed goleniem miejsc intymnych, najlepiej 1-2 dni przed. Pamiętaj, aby po zabiegu posmarować skórę olejkiem. Świetnie sprawdzi się m.in. olejek do pielęgnacji intymnej Your Kaya, Yope lub Hagi.

Z peelingu należy zrezygnować na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem depilacji laserowej.

Po peelingu i depilacji pamiętaj o nawilżeniu. Zastosuj specjalne produkty dedykowane skórze po goleniu, lekki krem do ciała zawierający łagodzący pantenol i nawilżający aloes lub olejek.

