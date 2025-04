fot. Fotolia

Prawidłowo wykonany peeling (złuszczanie) dokładnie usuwa obumarły naskórek i zanieczyszczenia skóry, przyspieszając tym samym proces odnowy naskórka. Polega na wmasowaniu kosmetyku z drobinkami ściernymi w skórę.

Peeling - wskazania i działanie

Wykonanie peelingu zaleca się przede wszystkim:

osobom, których skóra jest szara, szorstka i pozbawiona blasku (wygładzi skórę, poprawi jej koloryt),

2-3 przed planowanym opalaniem w solarium lub na plaży (zapewni równomierną opaleniznę),

2-3 dni po opalaniu, jeśli skóra nie jest podrażniona (zapewni efekt równomiernej opalenizny na dłużej),

w trakcie kuracji antycellulitowej przed aplikacją kremu (ułatwi wchłanianie się substancji aktywnych kosmetyku, poprawi krążenie krwi),

jeśli na twojej skórze pojawiają się widoczne oznaki starzenia (poprawi strukturę skóry, pobudzi procesy odbudowy, dotleni tkanki),

przed planowaną depilacją (przez usunięcie obumarłego naskórka, oczyści ujścia mieszków włosowych i ułatwi dokładniejszą depilację),

2-3 dni po depilacji (zapobiegnie wrastaniu się odrastających włosków).

Pamiętaj jednak, że po peeling należy sięgać nie tylko w wyżej wymienionych przypadkach, ale przede wszystkim profilaktyczne – najlepiej raz w tygodniu. Ułatwi on prawidłowe wchłanianie się wszystkich kosmetyków pielęgnacyjnych, które stosujesz oraz pozwoli ci utrzymać gładką i promienną skórę na co dzień.

Przeciwwskazania

Peelingów ciała nie stosujemy przy stanach zapalnych skóry, wysypkach, podrażnieniach i uszkodzeniach skóry (skaleczenia, obtarcia). Nie stosujemy go także zaraz po depilacji, bezpośrednio przed opalaniem i zaraz po opalaniu.

Peeling ciała krok po kroku

Przed aplikacją peelingu musimy oczyścić dokładnie nasze ciało, a następnie go osuszyć ręcznikiem. Zwilżoną ręką nabieramy trochę preparatu na rękę i zaczynając od stóp, a kończąc na rękach, wykonujemy dokładny masaż całego ciała.

Jeśli tarcie jest za mocne zwilż lekko ciało. Nie przesadzaj jednak z ilością wody, bo preparat może się ześlizgiwać z ciała.

Przy aplikacji peelingu na ciało nie spiesz się i nie omijaj takich miejsc jak: kolana, łokcie i pięty – poświęć im więcej czasu. Uważaj na delikatną skórę dekoltu – jeśli czujesz podrażnienie, użyj więcej wody lub zastąp peeling z drobinkami ściernymi – delikatnym peelingiem enzymatycznym do twarzy.

Po aplikacji peelingu zmyj z ciała resztki preparatu, osusz ciało i wmasuj w nie balsam, mus, masło lub maskę do ciała, które stosujesz na co dzień. Zaaplikuj więcej kosmetyku, niż robisz to zazwyczaj - po peelingu skóra będzie łatwiej i szybciej chłonąć preparat.

Rodzaje peelingów do ciała

Peelingi do ciała można ogólnie podzielić na:

peelingujące żele myjące – to kosmetyki przeznaczone do codziennej higieny, które zawierają małe drobinki ścierne;

– to kosmetyki przeznaczone do codziennej higieny, które zawierają małe drobinki ścierne; peelingi mechaniczne - zawierają drobinki ścierne (grube lub drobne). Aplikuje się je przez masaż;

- zawierają drobinki ścierne (grube lub drobne). Aplikuje się je przez masaż; peelingi chemiczne – nie zawierają drobinek ściernych tylko składniki, które rozpuszczają obumarły naskórek. Przeznaczone są zazwyczaj do aplikacji na delikatną i wrażliwą skórę dekoltu i twarzy.

Domowe peelingi

Oprócz gotowych peelingów, które kupisz w każdej drogerii, możesz sięgnąć po te zrobione w domu. Przepis na peeling możesz wymyślić sama według swoich upodobań. Pamiętaj jednak, że w każdym z nich muszą znaleźć się:

drobinki ścierne (gruboziarnista sól lub cukier, mielone: kawa, łupiny orzechów i migdałów, drobnoziarniste kasze),

(gruboziarnista sól lub cukier, mielone: kawa, łupiny orzechów i migdałów, drobnoziarniste kasze), substancja wiążąca (olejek lub oliwka do ciała, balsam do ciała, żel pod prysznic, mydło w płynie).

Możesz także dodać substancje zapachowe np. cynamon, kardamon, miód, rozpuszczona czekolada, starty imbir, olejek zapachowy.

Pamiętaj przy tym, aby peeling miał gęstą konsystencję.

Macie jakieś sprawdzone przepisy na domowe peelingi do ciała?

