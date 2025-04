Peeling chemiczny to jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej. Polega na złuszczeniu martwego naskórka za pomocą odpowiednio dobranych substancji chemicznych - kwasów. Najlepiej wykonać go zimą, gdy skóra nie jest wystawiania na działanie promieni słonecznych.

Peeling chemiczny pomaga w walce z przebarwieniami, bliznami lub gdy chcemy zmniejszyć widoczność zmarszczek. Powinien być przeprowadzany w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych lub u dermatologa, ale niektóre z nich (te delikatniejsze) można stosować samodzielnie w domu.

Zabiegi, przede wszystkim skierowane są do osób, które chcą usunąć przebarwienia i plamy posłoneczne, zmiany potrądzikowe oraz spłycić zmarszczki.

Peeling chemiczny oczyszcza skórę, pobudza ją i odświeża, jednocześnie dodając blasku. Stosowanie kwasów na twarz dodatkowo odmładza i działa przeciwstarzeniowo.

Odpowiednio dobrany pomaga uporać się z takimi problemami skórnymi jak trądzik, rumień, przesuszenie skóry czy nadmierne przetłuszczanie.

Kwas glikolowy

Pierwszym etapem jest dokładne oczyszczenie skóry. Następnie, wacikiem lub specjalnym pędzelkiem, dermatolog lub kosmetyczka nakłada dobrany do potrzeb naszej cery peeling. Ten może mieć różną formę - maski, żelu lub gęstego płynu. Niektóre kwasy, jak np. kwas glikolowy, wymagają dodatkowo neutralizacji specjalnym preparatem. Zabieg za każdym razem kończy się zabezpieczeniem skóry łagodzącym kremem.

Peeling chemiczny - jak przygotować skórę przez zabiegiem?

Niezwykle ważne jest wcześniejsze przygotowanie skóry - 6 tygodni przed przystąpieniem do zabiegu należy zrezygnować z palenia tytoniu oraz zażywania leków, które wpływają na rozrzedzenie krwi.

fot. Peeling chemiczny/ Adobe Stock, руслан малыш

Jest kilka rodzajów peelingów chemicznych, ale ich działanie jest podobne - wszystkie złuszczają naskórek. Różnią się jednak głębokością złuszczania i stężeniem kwasu.

Rodzaje peelingów chemicznych

Peeling płytki (powierzchniowy) - jego działanie obejmuje wyłącznie naskórek. Niektóre z peelingów płytkopowierzchniowych można wykonać samodzielnie w domu. Pozwala zredukować niewielkie i drobne zmarszczki, a także trądzik i przebarwienia.

(powierzchniowy) - jego działanie obejmuje wyłącznie naskórek. Niektóre z peelingów płytkopowierzchniowych można wykonać samodzielnie w domu. Pozwala zredukować niewielkie i drobne zmarszczki, a także trądzik i przebarwienia. Peeling średnio głęboki - działanie obejmuje zarówno naskórek, jak i skórę właściwą. Substancje chemiczne, które są użyte do zabiegu, pozwalają pozbyć się niezbyt głębokich zmarszczek, przebarwień czy blizn potrądzikowych.

- działanie obejmuje zarówno naskórek, jak i skórę właściwą. Substancje chemiczne, które są użyte do zabiegu, pozwalają pozbyć się niezbyt głębokich zmarszczek, przebarwień czy blizn potrądzikowych. Peeling głęboki - użyte substancje chemiczne działają na skórę właściwą. Może być wykonany wyłącznie przez dermatologa. Pozwala na eliminację zmarszczek oraz blizn.

Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona i podrażniona - musisz być gotowa na to, że jeszcze przez kilka dni naskórek może się złuszczać. Gdy wszystko wróci do normy, będziesz cieszyć się gładką, rozświetloną i jędrną skórą.

Peeling chemiczny - korzyści:

zmarszczki ulegną spłyceniu;

pory stają się mniej widoczne, uregulowane zostaje wydzielanie sebum;

zmniejszy się widoczności blizn i przebarwień;

trądzik zostanie zredukowany;

nastąpi poprawa i wyrównanie kolorytu skóry.

fot. Korzyści z peelingu chemicznego/ Adobe Stock, New Africa

Peeling chemiczny Yellow Peel

Yellow Peel działa złuszczająco dzięki zastosowaniu kwasu glikolowego, rezorcyny i kwasu salicylowego oraz stymulująco, dzięki zastosowaniu witaminy C i kwasu retinowego w wysokim stężeniu. Dzięki kwasom: fitowym, kojowym i azelainowym zapobiega powstaniu przebarwień i usuwa już istniejące.

Pomimo jego aktywnego działania w porównaniu z innymi peelingami, złuszczanie po nim jest niewielkie. Stosuje się go najczęściej do usuwania efektów starzenia się skóry, zmian potrądzikowych, przebarwień, wiotkości skóry, drobnych zmarszczek, zmian posłonecznych, jak również zaburzeń łojotokowych skóry.

Peeling chemiczny kwasem glikolowym o stężeniach 20% i 35%

Ten peeling polega na chemicznym złuszczaniu powierzchownej warstwy naskórka tzw. warstwy rogowej. Zabieg ten powinien być kilkakrotnie powtarzany w odstępach jedno lub dwutygodniowych.

Ten rodzaj peelingu stosuje się, by uzyskać tzw. „efekt wyspanej skóry”, czyli by poprawić koloryt i elastyczność skóry, zmniejszyć powierzchowne zmarszczki, drobne zaburzenia rogowacenia naskórka, nadmierną suchość skóry. Ten peeling stosuje się również przed peelingiem kwasem TCA, by dokładnie oczyścić skórę.

Tonik z kwasem glikolowym

Peeling chemiczny kwasem glikolowym o stężeniach 50% i 70%

W odróżnieniu od peelingu kwasem glikolowym o mniejszym stężeniu, peeling ten złuszcza wszystkie warstwy naskórka. Jego działanie jest podobne do tego pierwszego, jednak dzięki wyższemu stężeniu kwasu glikolowego, uzyskany efekt jest silniejszy.

Peeling chemiczny TCA

Zabieg kwasem TCA polega na średnio głębokim złuszczeniu naskórka. Wykonywany jest najczęściej w połączeniu z kwasem glikolowym. Stosuje się go przy leczeniu przebarwień słonecznych na ciele, zmniejszeniu blizn potrądzikowych, spłycaniu zmarszczek, leczeniu brodawek łojotokowych.

Peeling chemiczny kwasem migdałowym

Peeling z kwasem migdałowym przeznaczony dla osób o skórze wrażliwej, płytko unaczynionej. Ma on działanie rewitalizujące, rozjaśniające, redukujące drobne zmarszczki. Działa przeciwłojotokowo i przeciwtrądzikowo. Stosowany jest również w leczeniu hiperpigmentacji rożnego pochodzenia.

Kwas migdałowy

Peeling chemiczny kwasem pirogronowym

W zależności od stężenia i czasu aplikacji możemy uzyskać peeling powierzchowny lub średnio głęboki. Zalecony przy leczeniu blizn potrądzikowych, łojotoku, poszerzonych porów, likwidacji płytkich zmarszczek. Po tym peelingu zazwyczaj występuje umiarkowany rumień, dość szybko ustępujący.

Niestety, nie każdy może poddać się tego rodzaju zabiegom. Głównym przeciwwskazaniem są infekcje skórne w aktywnej formie (np. opryszczka), ciemne zabarwienie skórne (wysoki fototyp), leczenie ogólne retinoidami w ciągu kilku poprzednich miesięcy, ponadto planowany wyjazd w rejony o silnym nasłonecznieniu (przeciwwskazana jest ekspozycja na słońce w ciągu 2 tygodni od wykonania peelingu).

Inne przeciwwskazania do peelingu chemicznego:

alergie skórne,

skłonność do bliznowców,

ciąża i karmienie piersią,

ciężka postać trądziku.

Peeling chemiczny zacznij od dokładnego oczyszczenia i osuszenia skóry. To niezwykle ważne - kwasy nałożone na wilgotną skórę to pewna droga do podrażnień.

Nałóż wybrany kwas na skórę na kilka minut, w zależności od rodzaju kwasu i jego stężenia. Następnie zneutralizuj go za pomocą specjalnego preparatu dołączonego do zestawu.

Możesz też wykorzystać peelingi drogeryjne - są doskonałym rozwiązaniem na początek przygody z kwasami (najczęściej nie wymagają użycia neutralizatora). Pamiętaj, aby trzymać się ściśle instrukcji podanej na opakowaniu.

Wszystko zależy od rodzaju peelingu, ale cena pojedynczego zabiegu w salonie kosmetycznym waha się w granicach od 100 do 600 złotych. Aby peeling chemiczny przyniósł oczekiwane efekty, trzeba go wykonać 4-6 razy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.10.2021 r.

