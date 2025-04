Pedicure to konieczny zabieg, jeśli chcemy mieć piękne i zadbane stopy. Wizyta w salonie jest przyjemnym luksusem - pedicure profesjonalny wygląda rewelacyjnie i przy niektórych okazjach jest niezastąpiony. Ale by zminimalizować wydatki, pedicure można z powodzeniem wykonać samodzielnie w domu.

Pedicure krok po kroku

Do zrobienia profesjonalnego pedicure potrzebne ci będą: zmywacz do paznokci, sól do stóp, olejek zapachowy, peeling, cążki, blok polerski, pilniczek, tarka, preparat do usuwania skórek, drewniany patyczek, olejek do skórek, baza do paznokci, lakier do paznokci i top coat.

Starannie wykonany pedicure, jest w stanie wytrzymać od 7 do 14 dni. Jeśli to dla ciebie zbyt krótko, bo np. wyjeżdzasz na dłuższe wakacje i potrzebujesz kilkutygodniowej trwałości, wypróbuj pedicure hybrydowy.

Zacznij od usunięcia resztek lakieru. Namocz stopy w ciepłej kąpieli przez około 15 minut - do miski z wodą dosyp morską sól, płyn do kąpieli albo którąś z musujących kapsułek dostępnych w drogeriach. Możesz też dolać 15-20 kropli olejku aromatycznego - z lawendy, eukaliptusa, drzewa herbacianego, mięty. Zafunduj stopom peeling używając gotowych preparatów albo kremu lub żelu pod prysznic zmieszanego z cukrem bądź solą. Masuj dokładnie kilka minut, po czym spłucz. Usunięcie martwego naskórka powoduje, że stopy nabierają młodości i delikatności. Wysusz dokładnie stopy i obetnij paznokcie za pomocą cążków - pamiętaj, aby utrzymać prostą linię cięcia. Wyreguluj kształt paznokci pilnikiem zaokrąglając nieco brzegi i polerując blokiem polerskim powierzchnię. Pamiętaj, by piłować je zawsze w jedną stronę - inaczej doprowadzisz do rozdwajania się paznokci. Usuń specjalną tarką odciski i nagniotki - jeśli są szczególnie uporczywe zastosuj wcześniej płyn zmiękczający. Nigdy nie wycinaj odcisków nożyczkami - grozi to infekcją i powoduje szybkie odrastanie. Zaaplikuj na skórki specjalny krem, po czym odsuń je ostrożnie korzystając z drewnianego patyczka. Rozdziel palce za pomocą separatora do stóp i pomaluj wszystkie paznokcie bazą. Gdy emalia wyschnie, zaaplikuj dwie cienkie warstwy wybranego lakieru, odczekując za każdym razem do absolutnego wyschnięcia. Nabieraj na pędzelek minimalną ilość lakieru i szybko wycieraj brzegi, jeśli zostały przybrudzone. Pedicure wykończ nabłyszczającym top coat'em. Wklep w stopy krem pielęgnujący i dokładnie wmasuj przez około 1 minutę pobudzając krążenie. Skórki nasmaruj olejkiem.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Agaty Chabierskiej. Pierwotnie został opublikowany 21.07.2010.

