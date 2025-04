W YOPE ze szczególną troską dbamy o kobiece ciała. I zależy nam, aby każda kobieta mogła wybrać to, co dla niej najlepsze. Bo każda z nas jest inna i ma inne potrzeby. Od dawna drzemała w nas potrzeba stworzenia ultradelikatnych, kobiecych preparatów wyspecjalizowanych w pielęgnacji naszych intymnych i najbardziej wrażliwych zakamarków ciała.

Dlatego właśnie powstały nowe naturalne żele do higieny intymnej YOPE, których pH jest dostosowane do naturalnego odczynu okolic intymnych, a ich składniki aktywne pochodzą z natury i wielowiekowej tradycji zielarskiej. Stworzone dla kobiet i z myślą o ich komforcie i bezpieczeństwie każdego dnia.

Naturalnie dla kobiet

Tak jak różne są kobiece potrzeby, tak każdy z żeli jest inny. Do codziennej pielęgnacji przeznaczony jest Naturalny żel do higieny intymnej Aloes i lukrecja, a do zadań specjalnych - Naturalny żel do higieny intymnej Geranium i żurawina, który wzmacnia mikrobiom i chroni przed infekcjami intymnymi.

Łagodność i bezpieczeństwo kosmetyków gwarantują dopracowane receptury, zawierające nawet 99% składników naturalnych i o niskim stopniu przetworzenia, o potwierdzonym certyfikatem Ecocert organicznym pochodzeniu. Dzięki obecności prebiotyków i fermentowanej wody ryżowej żele wzmacniają mikrobiom skóry. Kwas mlekowy nawilża i przywraca strefom intymnym fizjologiczną równowagę pH, a naturalne, delikatne substancje myjące zapewniają długotrwałe uczucie świeżości i komfortu.

Aloes i lukrecja

Kosmetyk przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji. Dzięki naturalnym składnikom aktywnym, takim jak: sok z aloesu, ekstrakt z lukrecji, hydrolat z jaśminu, alantoina i pantenol doskonale koi i nawilża delikatną skórę.

Dodatkowo kwas mlekowy przywraca strefom intymnym fizjologiczną równowagę pH, a prebiotyki i fermentowana woda ryżowa wzmacniają mikrobiom skóry. Naturalne, delikatne substancje myjące zapewniają długotrwałe uczucie świeżości i komfortu.

Geranium i żurawina

To kosmetyk do zadań specjalnych - jego receptura została opracowana, aby wspomagać ochronę przed infekcjami. Hydrolat z geranium wspiera odporność na podrażnienia i infekcje, a ekstrakt z żurawiny łagodzi i przyspiesza regenerację naskórka. Ekstrakt z babki lancetowatej oraz pantenol działają kojąco.

Dodatkowo kwas mlekowy przywraca strefom intymnym fizjologiczną równowagę pH, a prebiotyki i fermentowana woda ryżowa wzmacniają mikrobiom skóry. Naturalne, delikatne substancje myjące zapewniają długotrwałe uczucie świeżości i komfortu.

Cena: 19,99 zł / 300 ml