Jesienią 2012 nosimy moro. Militarny wzór jest bardzo modny i doskonale pasuje do tej pory roku. Wbrew pozorom taki manicure bardzo łatwo zrobić. Wystarczy mieć kilka lakierów do paznokci w odcieniach ziemi i gąbeczkę do podkładu. Nie wierzysz? Zobacz nasz film!

