Palma sabałowa na włosy — złoty środek na łysienie? Jak stosować?

Palma sabałowa (Saw Palmetto) to roślina występująca głównie na terenach Ameryki Południowej. Początkowo jej owoce służyły jako pożywienie dla Indian, dopiero później odkryto ich zbawienne działanie dla zdrowia i urody. Zawarte w nich cenne składniki: fitosterole, flawonoidy, polisacharydy i naturalne kwasy tłuszczowe to antidotum na wiele problemów. Ich bogactwo sprawia, że palma sabałowa działa na wielu płaszczyznach — nie tylko reguluje pracę hormonów, ale również wpływa na kondycję i wygląd skóry. Szczególnie polecana jest osobom z łysieniem androgenowym oraz mającym problem z wypadaniem włosów. Z jej właściwości mogą korzystać kobiety i mężczyźni w każdym wieku.

Palma sabałowa wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz antyandrogenne. Stosowanie ekstraktu z Saw Palmetto znacznie obniża poziom dihydrotestosteronu, hormonu odpowiedzialnego za łysienie, co zostało potwierdzone licznymi badaniami. Wyciąg skutecznie zmniejsza wypadanie włosów i wzmacnia mieszki włosowe. Co więcej, palma sabałowa opóźnia również proces siwienia.

Palma sabałowa może być stosowana doustnie w postaci suplementów lub naparu, jak również w formie wcierki aplikowanej bezpośrednio na skórę głowy. Decydując się na tabletki, warto dokładnie analizować skład. Przyjmuje się, że stężenie ekstraktu powinno być w granicach 800-1200 mg.

W sklepach ze zdrową żywnością dostępne są suszone owoce palmy sabałowej, z której możemy przygotować napar: gram owoców należy zalać gorącą wodą, odstawić do ostudzenia, a następnie wypić i zjeść owoce.

Wypadanie włosów – przyczyny, sposoby na wypadające włosy

Pomocna okaże się również wcierka do włosów z palmy sabałowej. Na rynku istnieje obecnie wiele gotowych produktów, których bazowym składnikiem jest Saw Palmetto. Może być stosowana solo lub jako uzupełnienie doustnej kuracji.

Ważne: w przypadku przewlekłego wypadania włosów warto skonsultować się z lekarzem, który zleci niezbędne badania. Możliwe, że problem leży dużo głębiej i potrzebna będzie pomoc specjalisty.

Jak wygląda wizyta u trychologa?

Saw Palmetto stosowana regularnie i według zaleceń, może przynieść widoczne i zadowalające efekty już po ok. 2 miesiącach kuracji. W dużej mierze zależy to jednak od nasilenia problemu. Osoby, które stosują palmę sabałową na włosy jedynie jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji, zobaczą je zdecydowanie szybciej niż osoby, u których problem jest w zaawansowanej fazie.

Palma sabałowa przyjmowana doustnie może u niektórych wywołać działania niepożądane: zawroty i bóle głowy, wymioty, nudności, biegunkę. Może również wpłynąć na krzepliwość krwi, a także być przyczyną nieświeżego oddechu. Gdy zauważymy jeden z objawów, należy odstawić preparat.

Z kuracji powinny również zrezygnować kobiety w ciąży, karmiące piersią, przyjmujące środki antykoncepcyjne oraz osoby przed zabiegiem chirurgicznym.

