Zimą zdecydowanie chętniej sięgamy po pachnące kosmetyki. Wybieramy szczególnie te o ciepłych, otulających zapachach. Wśród najnowszych kolekcji marek kosmetycznych znalazłyśmy takie, które potrafią umilić oczekiwanie do świąt bo... pachną jak świąteczne ciasta i ciasteczka!

Kosmetyki, które pachną jak święta!

W naszej galerii pojawiły się balsamy do ciała, maski, kremy do rąk i peelingi cukrowe. Do wyboru macie zapach czekolady, wanilii, kremu brulee, cynamonu i piernika. Sprawdźcie koniecznie! Może wśród nich znajdziecie idealny pomysł na prezent pod choinkę dla mamy lub siostry?

