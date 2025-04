Owocowe kosmetyki dodają energii i działają pobudzająco, dlatego tak chętnie używamy ich latem. Obecnie w ofercie większości marek kosmetycznych znajdziecie produkty z owocowymi ekstraktami. Jednak my i najbardziej lubimy balsamy i żele pod prysznic o zapachu truskawki i mango, które kojarzą się nam z beztroskimi wakacjami.

Najlepsze owocowe kosmetyki...

W naszym dzisiejszym zestawieniu pojawiło się m.in. masło do ciała o zapachu mango The Body Shop - jest ukojeniem nawet dla bardzo suchej skóry. W naszych łazienkach znajdziecie również peeling do ciała brazylijska mandarynka marki Joanna - doskonale wygładza i usuwa martwy naskórek.

Żel pod prysznic o zapachu grejpfruta i pomarańczy od La Petit Marselie przyniesie ukojenie nawet w najbardziej upalny dzień. Za to w torebce mamy zawsze - nasze ostatnie odkrycie - balsam do ciała marki Dottore o zapachy mango-papaja. Jego formuła oparta jest na organicznym oleju z nasion Sacha Inchi - amazońskiej rośliny pochodzącej z Peru. Zastosowany na skórę pozwala zachować jej równowagę lipidową i przyspiesza procesy gojenia. Szczególnie polecamy go osobom, które mają podrażnioną, wrażliwą, suchą i odwonioną skórę.

