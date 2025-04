Włosy każdej z nas mają inne potrzeby. Dlatego tak ważne jest świadome podejście do pielęgnacji. Dzięki temu możemy zadbać o siebie najlepiej, jak umiemy. Włosy mogą być podatne na skręt, suche i farbowane czy cienkie. Kluczowe jest to, aby dostarczać im odpowiednich składników. Jak odczytywać potrzeby włosów? Przede wszystkim warto zacząć od oceny ich porowatości.

Czym jest porowatość włosów?

Łuski otulające włosy tworzą na nich pewnego rodzaju warstwę ochronną. Pomagają zatrzymywać wilgoć oraz substancje odżywcze. Jeśli łuska nie jest odchylona, wtedy mamy do czynienia z włosami niskoporowatymi. Tego rodzaju pasma wyglądają zdrowo, łatwo się rozczesują i rzadko elektryzują. Niestety są przez to mniej podatne na stylizacje.

Zupełnie inaczej wyglądają włosy wysokoporowate, które są raczej szorstkie, matowe i łamliwe. W deszczowe dni dość często się puszą. Łatwo je uszkodzić, dlatego wymagają szczególnej troski. Posiadaczki takich włosów muszą uważać przy farbowaniu i rozjaśnianiu. Tego typu zabiegi mogą naruszać warstwę ochronną, co prowadzi do odchylenia się łusek.

Jeżeli łuski nie przylegają zbyt mocno do łodygi, ale też nie są mocno rozchylone, wówczas mowa o włosach średnioporowatych. Są one przesuszone i pozbawione blasku, ale także delikatne oraz wrażliwe. Na pierwszy rzut oka nie brakuje im witalności, ale w kontakcie z wilgocią zaczyna się puszyć. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą świetnie się prezentować.

Kosmetyki dostosowane do potrzeb

Chcąc poprawić stan włosów, najlepiej zachować równowagę PEH – to balans między trzema rodzajami składników – proteinami (regenerują włosy), emolientami (zapobiegają utracie wody) i humeklantami (wnikają we włosy i je nawilżają). Aby zachować pasma w zdrowej kondycji, warto stosować kosmetyki oparte na równowadze PEH. Nowością są cztery linie produktów OnlyBio, które zapewniają skuteczną pielęgnację, a przy okazji pachną jak… Tymbark!

Wyobraźmy sobie połączenie eksperckiej wiedzy o pielęgnacji z owocowym orzeźwieniem. To zaproszenie do świata pełnego kreatywności – limitowana edycja kosmetyków OnlyBio powstała ze współpracy z producentem kultowych napojów owocowych Tymbark. To nie tylko szampony, odżywki i maski, ale również wcierki czy żele pod prysznic. Kosmetyki OnlyBio są świetne do pielęgnacji włosów metodą OMO (odżywka – mycie – odżywka). Każdy z tych nieoczywistych duetów dba o włosy i ciało, jednocześnie wprowadzając nas w dobry nastrój.

Owocna współpraca OnlyBio i Tymbark

W linii inspirowanej napojami Tymbark jabłko-mięta znajdziemy szampon balansujący – to rozwiązanie dla podrażnionej i przetłuszczającej się skóry głowy. Zawiera m.in. ekstrakt z drożdży regulujący pracę gruczołów łojowych oraz olejek canola, który łagodzi podrażnienia i przesuszenia. W ujarzmieniu puszących się włosów pomocna będzie odżywka emolientowa, która nabłyszcza i wygładza łuskę. Dla lepszego efektu warto użyć maski do laminacji – jest odpowiednia do każdej porowatości.

Nutkę słodyczy i orzeźwienia zapewni edycja inspirowana napojami Tymbark mango-mięta. Szampon ma w składzie m.in. ekstrakt z pokrzywy, który reguluje wydzielanie sebum. Z kolei ekstrakt skrzypu polnego przyspiesza wzrost włosów, a biała przywraca im świeżość i odbija je od nasady. Jeżeli włosy są przyklapnięte i pozbawione objętości, sięgnijmy po odżywkę proteinową, która przywróci im witalność. Linia została uzupełniona o pięknie pachnący żel pod prysznic z odświeżającym ekstraktem z mięty oraz masłem mango, które wygładza skórę.

Owocowej lekkości z pewnością nie brakuje w edycji sygnowanej jako Tymbark jabłko-arbuz. To idealny przepis na kąpielowy rytuał – oprócz produktów do włosów, w serii jest bowiem żel pod prysznic. Formuła szamponu zawiera kojący aloes przywracający naturalne PH, a także regenerujące masło murumuru bogate w witaminy A i E oraz kwasy Omega 3 i 6. W wygładzeniu szorstkich włosów pomocna będzie odżywka humeklantowa pachnąca Tymbarkiem. Po zastosowaniu metody OMO warto nałożyć maskę ratunkową, która daje efekt tafli na włosach. Zawiera masło mango, olej z orzechów brazylijskich i nasion bawełny.

W limitowanej edycji OnlyBio inspirowanej napojami Tymbark znajdziemy też produkty o zapachu pomarańczy i brzoskwini. A wśród nich m.in. obłędnie pachnący żel pod prysznic. W serii jest także wcierka pobudzająca wzrost włosów – zawiera kapsaicynę, czyli tę samą, jaka jest w papryczkach chilli. Za wzmocnienie cebulek odpowiadają ekstrakty ze skrzypu polnego i kozieradki. W zależności od osobistych potrzeb warto wypróbować maski do włosów wysokoporowatych i średnioporowatych. Jeśli stylizujemy włosy, przyda się termoochronna mgiełka, która zabezpiecza pasma przed wysoką temperaturą. I co najważniejsze: zostawia na włosach owocowy zapach Tymbarku!

