Braun Series 3, 310 Wet&Dry cena: 289 zł.

To golarka, którą chciałby mieć każdy mężczyzna. Dlaczego? Bo jest uniwersalna, a większość facetów lubi takie rozwiązania. Golarka, dzięki innowacyjnej głowicy 3-Flex składającej się z dwóch folii golących i umieszczonego pomiędzy nimi trymera, dopasowuje się do każdego kształtu twarzy. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, co oznacza, że bez obaw można korzystać z niego na sucho jak i na mokro, z użyciem pianki lub żelu do golenia.