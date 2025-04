Orientana to polska marka stworzona przez Annę Wasilewską. Pani Anna zawsze interesowała się ekologią, żywnością naturalną, jogą, ajurwedą i kulturą wschodu. Podczas podróży po w Azji odkryła kosmetyki o naturalnych składach i nieznanych jej dotąd formułach.

Zauważyła, że takich kosmetyków brakuje w Polsce i dlatego postanowiła stworzyć markę kosmetyków w 100 procentach naturalnych, z roślin azjatyckich.

Gdzie produkowane są kosmetyki Orientana?

Właścicielka Orientany miała świadomość jak ważne jest, by zioła i rośliny stosowane w kosmetykach były najwyższej jakości. Tylko wówczas można mieć pewność, że ich składniki aktywne faktycznie ujawnią pełnię swych właściwości w zetknięciu ze skórą. Dlatego zdecydowała się produkować swoje kosmetyki w Indiach i na Tajwanie, gdzie ma bezpośredni dostęp na najświeższych surowców i do unikalnych formuł kosmetyków.

Pani Anna osobiście odwiedza manufaktury i uprawy roślin. Wie, że nie pracują w nich dzieci, a ludzie są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę.

Nowoczesne formuły kosmetyków Orientana

Pani Anna wprowadziła na polski rynek kilkanaście całkowicie unikalnych i niespotykanych w Europie konceptów produktowych , np. żelowe maski-kremy do stosowania na noc, naturalne, roślinne bio-henny, balsamy w kostce, maski z tkaniny jedwabnej na twarz i pod oczy, ajurwedyjskie formuły do pielęgnacji włosów, naturalne kremy ze śluzem ślimaka czy kosmetyków tworzących rytuał oczyszczający stosowanych do skutecznego demakijażu twarzy.

Te kosmetyki nie zawierają parabenów, pochodnych ropy naftowej (parafiny, oleju mineralnego, wazeliny), silikonów, PEGów, szkodliwych barwników i sztucznych zapachów.

Na początku działalności marka dostępna była tylko na stronie internetowej, a jej właścicielka pakowała sama w domu paczki z kosmetykami do wysłania. Dziś można je kupić w wielu drogeriach stacjonarnych, a także dużych sieciach tj. Super Pharm, Hebe, Natura oraz niektórych sieciach aptecznych.

Kosmetyki Orientana doceniają blogerki oraz gwiazdy : m.in. Kamila Szczawińska, Karolina Szostak, Natalia Siwiec, Anna Mucha.

