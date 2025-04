Opalanie na oliwkę to temat, który często pojawia się na kobiecych forach. Internautki twierdzą, że skóra posmarowana oliwką (mowa o oliwce dla dzieci, oliwie z oliwek czy jakimkolwiek innym oleju roślinnym) opala się szybciej, a opalenizna od razu jest brzoskwiniowo-brązowa. Efekt? Już po jednym dniu na słońcu, ciało wygląda jak po rajskich wakacjach.

Reklama

Należy jednak pamiętać, że opalanie na oliwkę to prosta droga do oparzeń, przedwczesnego starzenia się skóry, a nawet raka.

Dlaczego nie należy opalać się na oliwkę?

Skoro rezultaty są tak rewelacyjne, to dlaczego nie powinnaś opalać się na oliwkę? Po pierwsze oliwka, czy to ta dla dzieci, czy jakakolwiek inna, nie stanowi żadnej ochrony przeciwsłonecznej, a wręcz przeciwnie - może prowadzić do oparzeń - płynna oliwka zmienia kąt padania promieni słonecznych poprzez załamanie ich, przez co działa podobnie jak soczewka. I faktycznie, przyśpiesza opalanie, ale również bardzo szkodzi tobie i twojej skórze.

Opalanie na oliwkę może nie tylko powodować pojawienie się bąbli, przebarwień czy łuszczenie się skóry (szczególnie przy bardzo jasnych karnacjach). Brak jakiejkolwiek ochrony przeciwsłonecznej sprawia, że skóra będzie przedwcześnie i szybciej się starzeć (przez promieniowanie UVA) a także może doprowadzić do groźnych oparzeń, a nawet nawet raka skóry (przez promieniowanie UVB).

Jeśli chcesz opalać się na oliwkę, to sięgnij po tę z filtrami UV. A jeśli chcesz się opalić w błyskawicznym tempie, sięgnij po przyśpieszacze opalania, jednocześnie stosując produkty z ochroną przeciwsłoneczną.

Jak należy się opalać?

Przede wszystkim przed każdą ekspozycją słoneczną stosuj kremy z filtrami UV. Im masz jaśniejszą skórę, tym wskaźnik SPF powinien być wyższy.

Jeśli jesteś na wakacjach, staraj się nie spędzać czasu na słońcu w godzinach od 11 do 14. Krem z filtrami powinnaś aplikować regularnie na skórę co 2-3 godziny.

Należy wiedzieć, że stosowanie kosmetyków z filtrami zalecane jest obecnie przez cały rok, ponieważ promieniowanie słoneczne szkodliwe jest dla skóry nawet zimą (nawet gdy nie świeci słońce). Jeśli lubisz się malować, możesz sięgnąć po kremy z filtrem SPF 50 i dopiero na nie aplikować podkład, albo po kremy koloryzujące z filtrami UV, które zastąpią krem nawilżający i fluid.

Reklama

Czytaj także:

Najlepsze samoopalacze - przegląd kosmetyków

Przegląd balsamów BB i CC do ciała

Balsam z drobinkami złota - najlepsze produkty