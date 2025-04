Reklama

Ponieważ promieniowanie UV przenika nawet poprzez szyby, latem musisz stosować kosmetyki z filtrem nie tylko na plaży. Kupując je, sprawdź, czy jednakowo skutecznie chronią przed promieniowaniem UVB (oznaczenia na opakowaniach SPF), jak i UVA (oznaczenie IPD/PPD), a wysokość filtrów dobierz do swojej karnacji i fototypu.

Skóra fotowrażliwaJeśli Twoja cera jest bardzo jasna, łatwo ulegająca poparzeniu, jesteś w gronie osób o fototypie 0 lub I. Oznacza to, że Twoja skóra jest fotowrażliwa i w ogóle nie toleruje słońca. Jedyna bezpieczna opalenizna, na jaką możesz sobie pozwolić, to ta z tubki samoopalacza. Przebywając w promieniach UV, musisz się chronić kosmetykami o bardzo wysokim faktorze ochronnym (powyżej 40). Ponieważ Twoje ciało, nawet chronione kosmetykami, bardzo łatwo ulega poparzeniom, a także uczuleniom, zawsze miej ze sobą łagodzący preparat na przedawkowanie słońca.

Samoopalacze:

1. L’Oréal Paris Sublime Bronze, 300 ml – 90 zł;

2. Germaine De Capuccini, pianka samoopalająca, 200 m – 162 zł;

3. Nivea Sun, samoopalający spray w areozolu, 125 ml – 29 zł;

4. Avon, samoopalacz w sprayu do jasnej karnacji, 150 ml – 29,90 zł;

5. Thalgo, samoopalacz do ciała w sprayu, 125 ml – 72 zł;

6. Shiseido, żel samoopalający do twarzy i ciała Brilliant Bronze, 150 ml – 112 zł;

7. Lancôme Aqua Flash Bronzer, samoopalacz w postaci wody, 125 ml – 130 zł.

Kremy z filtrem:

8. La Roche-Posay, mleczko Anthelios XL Aqua-Lait 50 +, 100 ml – 55 zł;

9. Lirene, emulsja do skóry wrażliwej SPF 61, 100 ml – 22 zł;

10. Avene, krem ochronny 50 +, 16 zł;

11. Mustela, krem dla niemowląt i dzieci 50 +, 50 ml – 70 zł;

12. SVR krem 100 Ultra Max, 50 ml – 53 zł;

13. Vichy Capital Soleil, krem do twarzy przeciw reakcjom alergicznym 50+, 50 ml – 60 zł.

Na ratunek skórze:

1. Vichy Capital Soleil, mleczko po opalaniu Apres Soleil, 100 ml – 50 zł;

2. ApiPanten, pianka propolisowa na poparzenia, 135 ml – 19 zł;

3. L’Oréal Solar Expertise, mleczko do ciała po opalaniu, 200 ml – 35 zł;

4. Lirene Ratunek po przedawkowaniu słońca, 125 ml – 18 zł;

5. Panthenol 6%, spray łagodzący poparzoną skórę, 12 zł;

6. Ziaja Sopot Sun, mleczko po opalaniu ujędrniające, 200 ml – 9 zł.

Cera o jasnej karnacji

Jeżeli Twoja skóra jest jasna, ale nie wykazuje żadnych niepożądanych reakcji na promieniowanie UV, masz tzw. średni fototyp (II – III), co znaczy, że śmiało możesz korzystać ze słońca pod warunkiem, że będziesz chronić włosy i skórę kosmetykiem o dosyć wysokim filtrze ochronnym (minimum 25). Jeżeli dużo przebywasz na powietrzu, zawsze miej ze sobą ochronny preparat i pamiętaj, że lepiej stosować kosmetyk o wyższym niż za niskim faktorze – i tak się opalisz, ale nie oparzysz. Aby dobrze przygotować skórę na spotkanie ze słońcem, przed wyjazdem łykaj doustne kapsułki wzmacniające skórę i sprawiające, że opalenizna jest ładniejsza i trwalsza.

Wygodne i praktyczne:

1. Clarins, sztyft na sznureczku „na każde warunki” do najwrażliwszych części twarzy (oczy, usta, nos) SPF 30, 95 zł;

2. L’Oréal Paris Sun Pocket, emulsja ochronna w miniaturowym płaskim opakowaniu SPF 40, 30 ml – 30 zł;

3. Shiseido Suncare, ochronny puder w kompakcie SPF 30, 122 zł;

4. Garnier Ambre Solaire, transparentny żel ochronny w sprayu SPF 30, 200 ml – 40 zł.

Słońce w pigułce:

Solarin Max zapewnia ładny odcień opalonej skórze, 40 kapsułek – 35 zł.

Vitrum Sun kompleks witamin chroniący skórę przed promieniami słonecznymi, 30 kapsułek - 18 zł.

Bio-Karoten z witaminą E, chroni skórę i zapewnia zdrową opaleniznę, 30 kapsułek – 20 zł.

Capivit Sun System chroni skórę przed wolnymi rodnikami, 30 kapsułek – 16 zł.

Kremy z filtrem:

5. Lancaster Precious Sun, krem ochronny SPF 30, 50 ml – 382 zł;

6. Iwostin Solecrin, krem ochronny SPF 25, 75 ml – 28 zł;

7. Germaine De Capuccini, krem przeciwzmarszczkowy do opalania SPF 30, 50 ml – 121 zł;

8. Oceanic AA Sun Care, delikatny balsam do opalania UVB 30, 75 ml – 22 zł;

9. Ziaja Sopot Sun, preparat ochronny na usta i znamiona SPF 40, 15 ml – 7 zł.

Cera o ciemnej karnacji

Jeśli jesteś brunetką o oliwkowej skórze i opalasz się na czekoladkę, należysz do niewielkiej grupy osób o tzw. wysokim fototypie (IV), mało wrażliwych na słońce. Nie powinnaś rezygnować z ochronnych kosmetyków (dermatolodzy ostrzegają, że osoby o ciemnej karnacji mają też więcej znamion i pieprzyków, które nadmiernie opalane grożą nawet rakiem skóry), ale wystarczy, jeśli zastosujesz na początek krem z faktorem ochronnym minimum 15, a później, gdy skóra przywyknie do słońca, niższe (10 – 6). Odcień naturalnej opalenizny możesz podkreślić rozświetlającym balsamem lub pudrem.

Podkreśl opaleniznę:

1. Guerlain Terracotta, brązujący puder w pędzlu, 223 zł;

2. Pupa, puder brązujący, 75 zł;

3. Rimmel, puder brązujący, 23 zł;

4. Mary Kay, puder brązujący, 60 zł;

5. Lancôme Star Bronzer, puder brązujący w kompakcie, 165 zł;

6. Johnson’s Holiday Skin, balsam do ciała, 200 ml – 18 zł;

7. Dove, balsam brązująco-nawilżający Summer Glow do ciemnej karnacji, 250 ml – 17 zł.

Kremy z filtrem:

8. Clarins, krem przeciwzmarszczkowy zapewniający wzmocnioną ochronę skóry twarzy SPF 15, 75 ml – 115 zł;

9. Lancaster, ochronno-reperacyjny żel SPF 8, 50 ml – 382 zł;

10. Dermosan, krem półtłusty nawilżająco-regenerujący, 50 ml – 8 zł;

11. Lirene Family, mleczko ujędrniające SPF 8, 300 ml – 22 zł.

Włosy w słońcu:

1. L’Oréal Professionnel Solar, krem regenerujący do włosów, 150 ml – 50 zł;

2. Kérastase Soleil, ekran ochronny do włosów farbowanych, 100 ml – 85 zł;

3. Joanna Sun Protect, szampon ochronny, 200 ml – 6 zł.