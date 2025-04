Pierwsze golenie to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego nastolatka. To znak, że chłopiec zaczyna dojrzewać i powoli staje się młodym mężczyzną. Wesprzyj go i podaruj coś specjalnego, co ułatwi mu to zadanie. Podpowiadamy, jak wykonać pierwsze golenie i jaki PREZENT PERFEKT wręczyć nastolatkowi.

Pierwszy zarost - o tym warto wiedzieć

Pojawia się mniej więcej w okolicy 13-15 roku życia i ma postać delikatnego meszku, który umiejscowiony jest najczęściej nad górną wargą. Nie jest też zbyt gęsty. Ze względów estetycznych wielu młodych chłopców od razu decyduje się go usunąć. Właśnie wtedy w głowie nastolatków oraz ich rodziców, pojawia się sporo pytań. Jak wykonać pierwsze golenie? Niby prosta rzecz, a jednak budzi sporo emocji. Oto kilka wskazówek.

Czym ogolić pierwszy zarost? Ten PREZENT PERFEKT to hit!

fot. Materiały prasowe

Wybierz sprawdzone i bezpieczne urządzenie do golenia. Ważne, by działało szybko, było delikatne, dopasowane do wrażliwej skóry nastolatka i nie powodowało podrażnień oraz zacięć. Prawdziwą rewolucją w świecie pielęgnacji młodych mężczyzn jest OneBlade First Shave. Czym się wyróżnia?

Stworzony z myślą o nastolatkach

Urządzenie jest idealne dla młodej i wymagającej skóry nastolatków.

Szybkość

Rewolucyjne ostrze, wykorzystane w OneBlade First Shave, umożliwia przycinanie włosów o każdej długości. Aż 200 ruchów na sekundę zapewnia szybkie i delikatne golenie.

Bezpieczeństwo

Ochronna powłoka na ostrzu i zaokrąglone końcówki zapewniają gładkie golenie bez podrażnień.

No stress

Dodatkowa powłoka przeciw podrażnieniom pozwala sunąć gładko po skórze. Zero niepotrzebnych zacięć, podrażnień i zaczerwienień.

Intuicyjność

Maszynka zmniejsza ryzyko podrażnień, dlatego nie potrzebujesz pianki ani wody. Wystarczy jedno kliknięcie i… do dzieła.

Czy należy używać kosmetyków do golenia pierwszego zarostu?

fot. Materiały prasowe

Podczas golenia tradycyjną maszyną warto sięgnąć po piankę lub żel. W przypadku OneBlade First Shave nie musisz używać tego typu produktów, wystarczy samo urządzenie lub ewentualnie woda. Wszystko za sprawą dodatkowej powłoki, która zabezpiecza skórę przed podrażnieniami.

Po goleniu, niezależnie od tego, jakim urządzeniem je wykonasz, dobrze jest wykonać zabieg pielęgnacyjny. Użyj kremu kojącego lub balsamu.

