Olejek do ciała to genialny wynalazek. Niezwykle nawilża ciało i pozostawia je przyjemne w dotyku. A jeśli dodamy do niego złote, połyskujące drobinki otrzymamy idealny kosmetyk na lato, który już w kilka sekund potrafi poprawić stan naszej skóry.

Reklama

Drobinki odbijają światło, co sprawia że ciało wygląda na bardziej smukłe i o wiele bardziej apetyczne. Niektóre z olejków mają dodatkowo działanie brązujące czy wyszczuplające. Mogę również zawierać filtry UV, więc sprawdzą się idealnie na plaży. Zobaczcie 9 najlepszych olejków do ciała z błyszczącymi drobinkami!



Reklama

Więcej o pielęgnacji ciała:

Balsamy BB i CC do ciała

7 sposobów na seksowne ciało

Najlepsze samoopalacze - przegląd



W naszej galerii znajdziecie przegląd olejków z drobinkami: