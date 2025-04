W drodze do idealnego ciała, odpowiednia dieta i ćwiczenia to nie wszystko. Do codziennych rytuałów pielęgnacyjnych warto włączyć balsamy poprawiające wygląd skóry. I nie mamy tu na myśli samoopalaczy. Chodzi o suche olejki ze złotymi drobinkami, które w mig polepszą wygląd naszego ciała.

Reklama

Suchych olejków możecie używać zarówno do ciała jak i włosów (w tym wypadku, nakładajcie je wyłącznie na końcówki). Ich nawilżające formuły sprawią, że skóra będzie jędrna i gładka, a rozświetlające drobinki dodadzą jej seksapilu. Wybrałyśmy 7 najlepszych olejków do ciała. Macie swój ulubiony?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Balsamy BB i CC do ciałaNajlepsze przyśpieszacze opalaniaPastelowe lakiery do paznokci