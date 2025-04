Nie lubisz po każdej kąpieli lub prysznicu wcierać w skórę nawilżającego mleczka, lub masła do ciała? Kosmetykiem, który uwolni was od tego codziennego rytuału, jest olejek pod prysznic lub do kąpieli. Jest zalecany głównie osobom, która mają przesuszoną skórę, ale zimą przyda się każdemu. Doskonale natłuszcza, zapobiega utracie wody, odbuduje warstwę ochronną skóry, wygładzi ją, odżywi i wzmocni.

Dlaczego warto używać olejków pod prysznic?

Olejki pod prysznic i do kąpieli są bardzo delikatne. Dodatkowo mają bardzo przyjemne zapachy (różany, oliwkowy, cedrowy czy orientalny), dzięki któremu codzienny prysznic to prawdziwa uczta dla ciała i duszy. Po prysznicu wystarczy jedynie osuszyć ciało ręcznikiem i zapomnieć o aplikacji balsamu do ciała. Skóra jest przyjemna w dotyku, gładka i natłuszczona. Oczywiście skórze nie zaszkodzi dodatkowa porcja nawilżenia w postaci masła do ciała, ale nie jest konieczna.

Większość dostępnych na polskim rynku produktów ma bardzo podobne działanie. Jeżeli kochacie dużą ilość piany, która powstaje podczas używania tradycyjnego żelu pod prysznic, to olejki mogą się wam nie spodobać. Wiele kobiet uważa również, że nie dają wystarczające uczucia świeżości.

Ciekawostka: olejku pod prysznic możecie używać zamiast pianki do golenia nóg.

