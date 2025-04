Olejek z oregano (olejek z lebiodki pospolitej) jest ekstrahowany ze świeżych liści i kwiatów w procesie z destylacji z parą wodną. Ma jasnożółty kolor i intensywny zapach, z wyraźną ziołową nutą. Jego wspaniałe właściwości odkryto ponad 2000 tysiące lat temu.

Reklama

Olejek z oregano jest cennym źródłem niezbędnych składników odżywczych. Zawiera m.in. cynk, magnez, potas, wapń, miedź, mangan, niacynę, a także witaminy A, C, E i K. Bogaty jest również we flawonoidy oraz składniki fenolowe, takie jak, karwakrol i tymol. Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne i antyseptyczne. Jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Badanie przeprowadzone przez Departament Rolnictwa w w Bestville wykazało, że oregano ma 42-krotnie silniejsze działanie antyoksydacyjne niż jabłka i 4-krotnie silniejsze niż jagody.

Olejek z oregano można stosować w leczeniu różnych dolegliwości zdrowotnych, a także problemów skórnych. Szczególnie polecany jest do pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej i problematycznej — reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza wypryski i zaskórniki oraz zapobiega ich powstawaniu. Pomaga również w leczeniu egzemy, łuszczycy oraz grzybicy.

Spis treści:

Olejek z oregano na skórę — efekty:

reguluje wydzielanie sebum;

poprawia elastyczność skóry;

łagodzi podrażnienia;

wspomaga gojenie ran;

pomaga w leczeniu trądziku, grzybicy i łuszczycy;

zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Domowe sposoby na trądzik. Sprawdź metody polecane przez specjalistę

fot. Olejek z oregano na skórę/Adobe Stock, Rawf8

Olejek z oregano jest silnie skoncentrowany, dlatego należy stosować go bardzo ostrożnie i nigdy nie aplikować w nierozcieńczonej formie. Można połączyć go z olejkiem bazowym (np. olejem z awokado, olejem jojoba), wymieszać z miodem lub dodać kilka kropli do kremu/balsamu/maseczki na twarz. Pamiętaj, aby przez zastosowaniem wykonać próbę uczuleniową.

7 najlepszych olejków do masażu twarzy, dzięki którym zachowasz młody, promienny wygląd na dłużej

Olejek z oregano do masażu ciała

Do 10-15 ml oleju bazowego dodaj ok. 4-5 kropli olejku z oregano. Dokładnie wymieszaj i wmasuj w skórę.

Olejek z oregano na trądzik

1-2 krople oleju z oregano wymieszaj z łyżką oleju bazowego i nałóż miejscowo na wypryski.

Olejek z oregano do kąpieli

5-7 kropli wymieszaj z olejem bazowym i dodaj do wanny wypełnioną1/3 ciepłej wody. Nigdy nie wlewaj samego olejku z oregano, może podrażnić skórę. Kąpiel powinna trwać ok. 10-15 minut.

Przeciwwskazaniem do stosowania olejku z oregano jest alergia na składniki aktywne olejku, ciąża oraz karmienie piersią.

Olejek z oregano dostępny jest w wybranych aptekach i sklepach zielarskich. Ważne, aby kupować czysty, 100 % olej. Buteleczka 10 ml kosztuje ok. 30 zł.

Reklama

Czytaj także:

Liście laurowe: domowy środek na trądzik i przebarwienia polecany przez nasze babcie. Hit w pielęgnacji

Woda lawendowa to hit w pielęgnacji. Pożegnasz trądzik, zaskórniki i przebarwienia